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У російському Кемерово горить великий склад піротехніки. ВIДЕО

Масштабна пожежа спалахнула в Росії у суботу, 26 серпня. Це сталося у місті Кемерово на півдні РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"Склад із піротехнікою горить у Кемерові на площі 750 кв. метрів, пожежу локалізовано. Зараз на місці працюють понад 30 осіб та 11 одиниць техніки", - повідомили у МНС Росії.

Також дивіться: Масштабна пожежа на металургійному заводі у Челябінську. ВIДЕО

За даними російських ЗМІ, пожежа спалахнула на складі піротехніки на вулиці Терешкової.

За словами очевидців, пожежа супроводжується звуками вибухів. Сама будівля складу впала.

На місці інциденту працюють екстрені служби. Причини пожежі поки невідомі. Також немає інформації про постраждалих чи жертв.

Автор: 

пожежа (4325) росія (65146)


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Топ коментарі
+11
Там терешкову снова в космос запускают.
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26.08.2023 14:53
+10
кацапи поважають День авіації України. Святковий салют навіть дали.
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26.08.2023 14:57
+8
затримались з салютом на дві доби, криворукі
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26.08.2023 14:54
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Там терешкову снова в космос запускают.
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26.08.2023 14:53 Відповісти
на пістонах)
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26.08.2023 14:55 Відповісти
пистоны - это первая ступень.
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26.08.2023 15:01 Відповісти
затримались з салютом на дві доби, криворукі
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26.08.2023 14:54 Відповісти
ні, навпаки - поспішили. женя ще в твєрі в морозилці лежить.
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26.08.2023 15:04 Відповісти
женю катком по окружній розмажуть і скажуть: якій женя, не було ніякого жені.
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26.08.2023 15:07 Відповісти
нє-нє, я чекаю похорон з салютом із акмів, який плавно перейде у вуличні бої з росгвардієй на Тєатральній площі. Було би гарно, як би це співпало з бунтом батальйону "русіч" на лівобережжі Дніпра.
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26.08.2023 15:16 Відповісти
фестіваль на кацапії, мабуть свято якесь...
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26.08.2023 14:54 Відповісти
День Незалежності жеж. Сірники сирі, запізнились
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26.08.2023 14:56 Відповісти
день клари цеткін!
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26.08.2023 14:58 Відповісти
кемерово ваапще то кузбасс, а не південь параші.
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26.08.2023 14:55 Відповісти
центральний китай, десь так ))
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26.08.2023 15:15 Відповісти
Взагалі то *Кемерово это преисподняя Кузбаса*так там хвалились і 40р назад.
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26.08.2023 19:34 Відповісти
Вночі воно б виглядало краще. Ефектніше.
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26.08.2023 14:56 Відповісти
кацапи поважають День авіації України. Святковий салют навіть дали.
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26.08.2023 14:57 Відповісти
серпень на параші традиційно шухєрний місяць )) то гкчп, то останкіно, то пригожин,....... ))
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26.08.2023 14:59 Відповісти
Включаючи сьогоднішній день, ще шість днів лишилось. Час ще є.
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26.08.2023 15:00 Відповісти
аж подивився )) є там К-419 «Кузбасс» ))) не "курск", канешно, ну будєм подождать ))
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26.08.2023 15:13 Відповісти
Дайьош фєєрвєркі па всєй рабсєє нон стоп...
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26.08.2023 14:59 Відповісти
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26.08.2023 15:01 Відповісти
Это вагнера поминают Женю Пригожина
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26.08.2023 15:01 Відповісти
Это Буданов поджег. А если серьезно, надо русне леса поджигать....
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26.08.2023 15:01 Відповісти
зимно...гріються,як можуть...
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26.08.2023 15:01 Відповісти
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26.08.2023 15:04 Відповісти
Гори, гори ясно, щоб полум'я не згасло!
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26.08.2023 15:07 Відповісти
У мене був однокурсник з цього ..півдня.. росії. Каже, на вулиці мінус 35, а ти йдеш собі у кожусі нараспашку.
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26.08.2023 15:12 Відповісти
То якщо вітру немає))) в горах так само.
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26.08.2023 15:33 Відповісти
На "півдні", недалеко от Новосибирска.
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26.08.2023 15:21 Відповісти
козломорді продовжують святкувати політ на луну, хоч він є по суті отрицательный вльот і героїчну смерть вагнерівців, які відбилися від рук і яких грохнув сам хазяїн.
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26.08.2023 15:56 Відповісти
Да горит или большой склад пиротехники или маленький склад - пофиг, от этого никому ни тепло ни холодно, вот горел бы, допустим, склад с боеприпасами или военный завод или нефте- топливохранилище - было бы совсем другое дело..
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26.08.2023 16:04 Відповісти
бандєровці? ая яй
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26.08.2023 16:08 Відповісти
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26.08.2023 16:20 Відповісти
Нехерові у них там петарди зберігались...
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26.08.2023 20:01 Відповісти
Коли вже запалає кремль і вся кремлівська шобла ?
От це буде фейєрверк - весь світ святкуватиме
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26.08.2023 20:22 Відповісти
От же лишньохромосомні! Війна - а вони святкують.
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27.08.2023 01:22 Відповісти
 
 