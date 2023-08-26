У російському Кемерово горить великий склад піротехніки. ВIДЕО
Масштабна пожежа спалахнула в Росії у суботу, 26 серпня. Це сталося у місті Кемерово на півдні РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
"Склад із піротехнікою горить у Кемерові на площі 750 кв. метрів, пожежу локалізовано. Зараз на місці працюють понад 30 осіб та 11 одиниць техніки", - повідомили у МНС Росії.
За даними російських ЗМІ, пожежа спалахнула на складі піротехніки на вулиці Терешкової.
За словами очевидців, пожежа супроводжується звуками вибухів. Сама будівля складу впала.
На місці інциденту працюють екстрені служби. Причини пожежі поки невідомі. Також немає інформації про постраждалих чи жертв.
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