"Волки Да Винчи" ликвидировали около двух десятков российских захватчиков. ВИДЕО
"Волки Да Винчи" на Купянском направлении ликвидировали около двух десятков российских захватчиков. Оккупанты получили "подарки" с неба в виде боеприпасов от операторов украинских БПЛА.
Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
І якщо вони жили громадянським браком досить довгий час - то вона має всі права законної дружини. Якщо ні - то ні і тоді вона не може нічого ні в кого забрати.
Браво, да Вінчи !