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"Волки Да Винчи" ликвидировали около двух десятков российских захватчиков. ВИДЕО

"Волки Да Винчи" на Купянском направлении ликвидировали около двух десятков российских захватчиков. Оккупанты получили "подарки" с неба в виде боеприпасов от операторов украинских БПЛА.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Житель Благодатного двигается по обочинам по своим делам во время боя с оккупантами и зачисткой их позиций. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) Купянск (631)


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Топ комментарии
+33
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14.09.2023 00:08
+20
Славная охота. Аж каска отлетела от пустого котелка мальчика в трусиках.
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14.09.2023 00:02
+13
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.09.2023 00:02
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.09.2023 00:02 Ответить
Славная охота. Аж каска отлетела от пустого котелка мальчика в трусиках.
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14.09.2023 00:02 Ответить
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14.09.2023 00:08 Ответить
Аліна ДА ВІНЧІ. Більш точне визначення аліни - "беніна ************-мародерка".

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14.09.2023 00:04 Ответить
Не тільки квартирку у батьків, а й псевдонім у їх сина вкрала. Хоча вона ж з партії, це нормально
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14.09.2023 00:06 Ответить
Квартира, в якій Дмитро та Аліна жили разом і яку вони разом купили - то "квартира батьків"?? Рілі?? А ви серйозно вважаєте, що вона має віддати фактично СВОЮ квартиру родичам Дмитра, які до цієї квартири не мають жодного стосунку?
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14.09.2023 03:05 Ответить
Ти ж трохи в законодавство дивився, нє? Ти можеш "жити разом" хоч з свинею - а наслідувати твоє майно будуть прямі родичи! Якою беніна хабалка ********* не є ні з якого боку!
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14.09.2023 03:49 Ответить
Взагалі-то ні. Громадянський брак у нас прирівнений до законного з деякими умовами.
І якщо вони жили громадянським браком досить довгий час - то вона має всі права законної дружини. Якщо ні - то ні і тоді вона не може нічого ні в кого забрати.
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14.09.2023 13:20 Ответить
...і ця ******* не може нічого "віддати фактично" - квартира є власністю загиблого бійця!
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14.09.2023 03:50 Ответить
отьєрєбьє ти бачило, що вона гроші на квартиру давала?
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14.09.2023 07:28 Ответить
Квартира була подарована благодійником. Намомент загибелі Давінчі, вони більше не зустрічались. Мати Дмитра багатодітна вдова.
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14.09.2023 07:45 Ответить
Моцна бімба! Каска започаткувала свою космічну програму. Як тобі таке Ілон Маск?
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14.09.2023 00:35 Ответить
Піхота давно змагається з танкістами. То самі шкереберть літають, тепер ось каски запускають, але башти все рівно вище підлітають.
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14.09.2023 09:12 Ответить
Досить цього підора згадувати. Пишуть, що під час останньої атаки по Севастополю знову було відключено "Старлінк".
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14.09.2023 09:27 Ответить
Земля металлом
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14.09.2023 00:39 Ответить
Скажіть, а дохлий кацап - це вже добрий кацап? Чи добрих кацапів не існує?
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14.09.2023 00:49 Ответить
це добривний кацап
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14.09.2023 07:30 Ответить
Вовки Да-Вінчі на Купянському напрямку, Азовці - на Сватівскому, 3тя штурмова (теж азовці) - на Бахмуті...таки кацапам вдалося заставити нас задіяти резерви не на півдні...
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14.09.2023 01:02 Ответить
Холлівуд із своїми екшенами нервово курить проти цих відео !

Браво, да Вінчи !
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14.09.2023 01:48 Ответить
Смерть рашистським окупантам! Слава нашим захисникам!
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14.09.2023 08:58 Ответить
Шикарна робота. Нових успіхів !
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14.09.2023 10:06 Ответить
"зо два десятки" Взрослые есть в редакции?
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14.09.2023 10:31 Ответить
Каска з пустої башти злетіла
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14.09.2023 15:58 Ответить
 
 