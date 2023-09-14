"Волки Да Винчи" ликвидировали около двух десятков российских захватчиков. ВИДЕО

"Волки Да Винчи" на Купянском направлении ликвидировали около двух десятков российских захватчиков. Оккупанты получили "подарки" с неба в виде боеприпасов от операторов украинских БПЛА.

Соответствующее видео опубликовали в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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