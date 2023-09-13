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"Вовки Да Вінчі" ліквідували зо два десятки російських загарбників. ВIДЕО

"Вовки Да Вінчі" на Куп’янському напрямку ліквідували зо два десятки російських загарбників. Окупанти отримали "подарунки" з неба у вигляді боєприпасів від операторів українських БПЛА.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили мінні загородження росіян на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) Куп’янськ (756)


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Топ коментарі
+33
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14.09.2023 00:08
+20
Славная охота. Аж каска отлетела от пустого котелка мальчика в трусиках.
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14.09.2023 00:02
+13
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.09.2023 00:02
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.09.2023 00:02 Відповісти
Славная охота. Аж каска отлетела от пустого котелка мальчика в трусиках.
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14.09.2023 00:02 Відповісти
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14.09.2023 00:08 Відповісти
Аліна ДА ВІНЧІ. Більш точне визначення аліни - "беніна ************-мародерка".

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14.09.2023 00:04 Відповісти
Не тільки квартирку у батьків, а й псевдонім у їх сина вкрала. Хоча вона ж з партії, це нормально
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14.09.2023 00:06 Відповісти
Квартира, в якій Дмитро та Аліна жили разом і яку вони разом купили - то "квартира батьків"?? Рілі?? А ви серйозно вважаєте, що вона має віддати фактично СВОЮ квартиру родичам Дмитра, які до цієї квартири не мають жодного стосунку?
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14.09.2023 03:05 Відповісти
Ти ж трохи в законодавство дивився, нє? Ти можеш "жити разом" хоч з свинею - а наслідувати твоє майно будуть прямі родичи! Якою беніна хабалка ********* не є ні з якого боку!
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14.09.2023 03:49 Відповісти
Взагалі-то ні. Громадянський брак у нас прирівнений до законного з деякими умовами.
І якщо вони жили громадянським браком досить довгий час - то вона має всі права законної дружини. Якщо ні - то ні і тоді вона не може нічого ні в кого забрати.
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14.09.2023 13:20 Відповісти
...і ця ******* не може нічого "віддати фактично" - квартира є власністю загиблого бійця!
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14.09.2023 03:50 Відповісти
отьєрєбьє ти бачило, що вона гроші на квартиру давала?
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14.09.2023 07:28 Відповісти
Квартира була подарована благодійником. Намомент загибелі Давінчі, вони більше не зустрічались. Мати Дмитра багатодітна вдова.
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14.09.2023 07:45 Відповісти
Моцна бімба! Каска започаткувала свою космічну програму. Як тобі таке Ілон Маск?
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14.09.2023 00:35 Відповісти
Піхота давно змагається з танкістами. То самі шкереберть літають, тепер ось каски запускають, але башти все рівно вище підлітають.
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14.09.2023 09:12 Відповісти
Досить цього підора згадувати. Пишуть, що під час останньої атаки по Севастополю знову було відключено "Старлінк".
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14.09.2023 09:27 Відповісти
Земля металлом
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14.09.2023 00:39 Відповісти
Скажіть, а дохлий кацап - це вже добрий кацап? Чи добрих кацапів не існує?
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14.09.2023 00:49 Відповісти
це добривний кацап
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14.09.2023 07:30 Відповісти
Вовки Да-Вінчі на Купянському напрямку, Азовці - на Сватівскому, 3тя штурмова (теж азовці) - на Бахмуті...таки кацапам вдалося заставити нас задіяти резерви не на півдні...
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14.09.2023 01:02 Відповісти
Холлівуд із своїми екшенами нервово курить проти цих відео !

Браво, да Вінчи !
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14.09.2023 01:48 Відповісти
Смерть рашистським окупантам! Слава нашим захисникам!
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14.09.2023 08:58 Відповісти
Шикарна робота. Нових успіхів !
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14.09.2023 10:06 Відповісти
"зо два десятки" Взрослые есть в редакции?
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14.09.2023 10:31 Відповісти
Каска з пустої башти злетіла
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14.09.2023 15:58 Відповісти
 
 