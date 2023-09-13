"Вовки Да Вінчі" ліквідували зо два десятки російських загарбників. ВIДЕО

"Вовки Да Вінчі" на Куп’янському напрямку ліквідували зо два десятки російських загарбників. Окупанти отримали "подарунки" з неба у вигляді боєприпасів від операторів українських БПЛА.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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