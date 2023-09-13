"Вовки Да Вінчі" ліквідували зо два десятки російських загарбників. ВIДЕО
"Вовки Да Вінчі" на Куп’янському напрямку ліквідували зо два десятки російських загарбників. Окупанти отримали "подарунки" з неба у вигляді боєприпасів від операторів українських БПЛА.
Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Павло ШОвте
показати весь коментар14.09.2023 00:08
+20 Александр Краус #556250
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+13 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар14.09.2023 00:02
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Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
І якщо вони жили громадянським браком досить довгий час - то вона має всі права законної дружини. Якщо ні - то ні і тоді вона не може нічого ні в кого забрати.
Браво, да Вінчи !