Спецназовцы СБУ атаковали оккупантов FPV-дронами: у врага поубавилось техники. ВИДЕО
Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают с FPV-дронов эффективно уничтожать тяжелую технику захватчиков на линии фронта. Так, через несколько недель они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
За последние недели защитники из состава ЦСО "А" СБУ "демилитаризовали":
- 13 танков
- 28 ББМ
- 15 артиллерийских систем
- 32 единицы автомобильной техники
- 2 средства наблюдения
- 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.
"Кроме того, в координации с побратимами-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 оккупантов перестали топтать украинскую землю", - сообщили в СБУ.
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Щось давно не видно застосування РКГ-3 На складах закінчилися? Так уже-б давно почали робить ************* ПТАБ В принципі - те саме! У ІІ Світову у них була мала точність - сипали з касет сотнями А зараз і однієї на дроні вистачатиме