РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10810 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 836 6

Спецназовцы СБУ атаковали оккупантов FPV-дронами: у врага поубавилось техники. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают с FPV-дронов эффективно уничтожать тяжелую технику захватчиков на линии фронта. Так, через несколько недель они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

За последние недели защитники из состава ЦСО "А" СБУ "демилитаризовали":

  • 13 танков
  • 28 ББМ
  • 15 артиллерийских систем
  • 32 единицы автомобильной техники
  • 2 средства наблюдения
  • 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.

"Кроме того, в координации с побратимами-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 оккупантов перестали топтать украинскую землю", - сообщили в СБУ.

Читайте: Экспериментальный дрон СБУ "Морський малюк" поразил ракетный корабль РФ "Самум", - источник

Автор: 

ликвидация (3536) СБУ (19893)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарно!👍дивився б і дивився!🙏🙏🙏
показать весь комментарий
16.09.2023 13:30 Ответить
Русіш капут
показать весь комментарий
16.09.2023 13:33 Ответить
Чудове відео яке вчерговое доводить що fpv дрони потрібні масово робити.Це життя людей і колосальне штучне знищення ворога і техніки.
показать весь комментарий
16.09.2023 13:55 Ответить
Касабокосилка!
показать весь комментарий
16.09.2023 14:33 Ответить
Хороша штука - граната до РПГ-7 Хоч для бронетехніки - хоч для бліндажа чи ДОТа ГОловне - щоб був закритий простір Тоді і кумулятивний струмінь всередині БМП чи в танку свою роботу робить добре і вибухова хвиля при його формуванні піхоту в ДОТі добре товче
Щось давно не видно застосування РКГ-3 На складах закінчилися? Так уже-б давно почали робить ************* ПТАБ В принципі - те саме! У ІІ Світову у них була мала точність - сипали з касет сотнями А зараз і однієї на дроні вистачатиме
показать весь комментарий
17.09.2023 05:19 Ответить
Не тим СБУ займається,не своїми безпосередніми обовязками,їм своєї специфічної роботи-непочатий край,а не займати місце піхоти.
показать весь комментарий
17.09.2023 11:05 Ответить
 
 