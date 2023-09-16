РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10810 посетителей онлайн
Новости Видео Война
21 850 42

Освобождение Андреевки: уникальные кадры ближнего боя с камеры GoPro. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео, снятое во время боев за Андреевку Донецкой области.

Видео опубликовали на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами", – говорится в описании.

Читайте также: Бойцы 3 ОШБр рассказали подробности освобождения Андреевки: подняли в небо БПЛА с громкоговорителем и объявили ультиматум оккупантам: плен или смерть. ВИДЕО

Напомним, утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники отбили у россиян Андреевку.

Автор: 

Донецкая область (9642) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+51
після кацапів випалена земля...
показать весь комментарий
16.09.2023 15:55
+48
Це воюють не люди - люди такого витримати не можуть! Це воюють Воїни зроблені з титану і дуже велике щастя для нашої України що вони в нас є інакше нас би вже не було! Слава ЗСУ! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
16.09.2023 16:44
+36
Після цього дивитись художні фільми про війну...?
показать весь комментарий
16.09.2023 16:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
після кацапів випалена земля...
показать весь комментарий
16.09.2023 15:55 Ответить
... у наші дні, десь в центрі Європи.
показать весь комментарий
16.09.2023 18:24 Ответить
DOOM нервово палить в сторонкє жесть, апокаліпсіс NOW
показать весь комментарий
16.09.2023 16:16 Ответить
А я хотел написать, что дизайн новой локации для Fallout готов :/
показать весь комментарий
16.09.2023 18:44 Ответить
Після цього дивитись художні фільми про війну...?
показать весь комментарий
16.09.2023 16:23 Ответить
З 2014 не дивлюсь... в житті усе не так...
показать весь комментарий
16.09.2023 18:41 Ответить
В 21 столітті рашисти стирають з лиця землі цілі населені пункти, а "цивілізований" світ не звертає на це уваги, агресор не покараний
показать весь комментарий
16.09.2023 16:40 Ответить
а чем ребята воюют как не тем что нам подарил цивилизованный мир? твоими высерами что ли?
показать весь комментарий
16.09.2023 18:40 Ответить
Ну так ми обрали слабкого лідера - отримали агресію та геноцид. Щеплення від популізму для нації. Нам скільки років розповідали що асфальт важливіший за набої?
показать весь комментарий
16.09.2023 21:43 Ответить
Це воюють не люди - люди такого витримати не можуть! Це воюють Воїни зроблені з титану і дуже велике щастя для нашої України що вони в нас є інакше нас би вже не було! Слава ЗСУ! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
16.09.2023 16:44 Ответить
Тільки гниле подоляцьке може порівняти Ющенка і януковича
показать весь комментарий
16.09.2023 21:23 Ответить
А чим 1 краще за 2? Кожне продало, змарнувало історичний шанс все змінити. Вони і є винуватця цієї війни, сотні тис.загиблих українців -- їх вина. А перший щей кинув всіх людей, а які на нього були надії. В історії запишуть як зрадника.
А подоляк це і є прислуга у євреїв, що нищить Україну, її народ.
показать весь комментарий
17.09.2023 10:14 Ответить
Це пі@дець все зруйноване, горіти вам москалі в аду усією підерацією та боюсь котлів на всіх козломордих не висточить то будете кобздрона стоя слухати
показать весь комментарий
16.09.2023 16:45 Ответить
Гоподи, даже травы почти не осталось.
показать весь комментарий
16.09.2023 16:50 Ответить
Дуже добре, але там один щебінь, стратегічні мотиви не зрозумілі
показать весь комментарий
16.09.2023 17:32 Ответить
предлагаете обнести весь Донбасс забором и не отвоевывать?
показать весь комментарий
16.09.2023 18:39 Ответить
Так має виглядати мацква. Сподіваюся, незабаром.
показать весь комментарий
16.09.2023 17:34 Ответить
друзья,кому не трудно,поддержите петицию.Мой друг Дима,25 лет,погиб освобождая Андреевку под Бахмутом.Боец 3ОШБР.https://petition.president.gov.ua/petition/205888?fbclid=IwAR1Xq7OhEd3PxUe-8D8aQ3YNUYlUZLkhpQDcshmVT2lymhfAtVr-zHOmpYc
показать весь комментарий
16.09.2023 17:40 Ответить
ЗСУ тримають небо над Цивілізацією, яка (частково) цього досі не розуміє і продовжує "прикольно" ржати та бухати
показать весь комментарий
16.09.2023 17:50 Ответить
вы предлагаете, пока война, сесть на диету и ввести сухой закон?
это как-то поможет воинам на передовой?
показать весь комментарий
16.09.2023 18:37 Ответить
ванюшка, тут не про пожрать і побухать, шуруй в свої ₴беня
показать весь комментарий
16.09.2023 21:26 Ответить
то ти на дієті такий борзий шо усіх українців, хто пише рідною російською - до ванюшек записуєш?
******? не чуєш, як побратим автора відоса говорить російською? він тобі теж "ванька"?"
якщо ти такий шанувальник писати викобчно українською, то заміни слово на "є"якоюсь українською лайкою, а то в тебе проксі відклеюється.
придурок топорилий.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:38 Ответить
скільки біди на нашу землю принесли кацапи
показать весь комментарий
16.09.2023 18:00 Ответить
+++
показать весь комментарий
16.09.2023 19:58 Ответить
Понятно что плацдарм, что наша земля. Но по вчерашним новостям проскочило. В Андреевке проживало 77 чел. Почты нет давно, магазина тоже, пенсы старые. Эвакуированы давно. Абсолютно всё снесено. Просто пусто. Только название административное осталось. Какой же ценой мы платим?
показать весь комментарий
16.09.2023 18:05 Ответить
це - наша земля.
зайвої землі для кацапів НЕ маємо!
показать весь комментарий
16.09.2023 18:27 Ответить
предлагаете назад вернуть?
глупый вопрос и такой же ответ, как вы понимаете.
1. Боевые действия чаще всего ведутся не для освобождении какой-то местности а для уничтожения врага и как можно в больших количествах. Освобождение при этом территории - приятный бонус.
2. Цену мы платим в разы меньшую чем орки. ты уж точно.
3. Не восстановим а построим новое. Если слуги народные захотят нанять спецов и правильно организовать - будут и новые города и новые предприятия,было бы желание.
показать весь комментарий
16.09.2023 18:32 Ответить
Підтримую.
показать весь комментарий
16.09.2023 23:05 Ответить
А сколько стоит свобода
показать весь комментарий
16.09.2023 18:55 Ответить
Так разнопланово мне вдруг по коменту отвечают и вопросы задают! Но такой как ваш сбил с толку. На таком форуме как здесь---это не та конфигурация. Отвечу сразу. Просто только. Свобода очень дорогая, и путь к ней часто очень длинный. Не все дойдут кто собрался. Но человеческая жизнь дороже намного---даже свободы.
показать весь комментарий
16.09.2023 21:11 Ответить
якщо тобі життя важливіше за свободу - живи у рабстві. Але не вимагай того ж від усіх.
показать весь комментарий
16.09.2023 22:39 Ответить
Так а где я там требую от всех? Сто раз напоминал---это форум, высказать мнение запросто всем дано. Но навязывать свое, отвергая остальные удел ослов. Ну да ладно с риторикой. Но как потеряв жизнь, радоваться свободе?
показать весь комментарий
17.09.2023 21:30 Ответить
рабу не понять простой вещи: все мы умрем. Но не каждый из нас ЖИВЕТ.
показать весь комментарий
17.09.2023 22:57 Ответить
Схожу к Спартаку, пусть пайку накинет---похолодало---жрать охота!
показать весь комментарий
18.09.2023 19:48 Ответить
мне важно ваше мнение аж кушать не могу
да насрать мне на него.
показать весь комментарий
18.09.2023 21:00 Ответить
Конюхам---конюхово, конокрадам---конокрадово.
показать весь комментарий
18.09.2023 22:11 Ответить
два момента зацепило:
1. картинка поломанных деревьев-обрубков сильно напомнила фотогарфии Тиргардена мая 1945. Это центральный парк в Берлине. Спустя 80 лет на этом месте вырос лес. а остатки домов - Дрезден того же периода.. сейчас красавец-город. так что при делании все можно восстановить.
2. Отмечу для тех кто любит в качестве аргумента правоты тыкать на то что кто-то пишет на русском - как видите, в одном подразделении служат и русско- и украиноговорящие украинцы. Главное - результат. Наши дети все больше будут украиноговорящими, так что расслабьтесь.
показать весь комментарий
16.09.2023 18:29 Ответить
так что расслабьтесь.

Не расслабятся, ибо на этой теме повернуты только отбитые дегенераты, ну или это "пригожинские" тролли и их задача подогревать стычки на этой теме между гражданами Украины.
показать весь комментарий
16.09.2023 20:49 Ответить
згоден більш ніж повністю, щодо пригожинських тролів.
зараз пишу українською, бо клаву ліньки міняти))
отака вона реальність для двомовного українця))
показать весь комментарий
16.09.2023 22:41 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
16.09.2023 23:06 Ответить
 
 