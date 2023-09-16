Освобождение Андреевки: уникальные кадры ближнего боя с камеры GoPro. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео, снятое во время боев за Андреевку Донецкой области.
Видео опубликовали на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.
"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами", – говорится в описании.
Напомним, утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники отбили у россиян Андреевку.
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А подоляк це і є прислуга у євреїв, що нищить Україну, її народ.
это как-то поможет воинам на передовой?
******? не чуєш, як побратим автора відоса говорить російською? він тобі теж "ванька"?"
якщо ти такий шанувальник писати викобчно українською, то заміни слово на "є"якоюсь українською лайкою, а то в тебе проксі відклеюється.
придурок топорилий.
зайвої землі для кацапів НЕ маємо!
глупый вопрос и такой же ответ, как вы понимаете.
1. Боевые действия чаще всего ведутся не для освобождении какой-то местности а для уничтожения врага и как можно в больших количествах. Освобождение при этом территории - приятный бонус.
2. Цену мы платим в разы меньшую чем орки. ты уж точно.
3. Не восстановим а построим новое. Если слуги народные захотят нанять спецов и правильно организовать - будут и новые города и новые предприятия,было бы желание.
да насрать мне на него.
1. картинка поломанных деревьев-обрубков сильно напомнила фотогарфии Тиргардена мая 1945. Это центральный парк в Берлине. Спустя 80 лет на этом месте вырос лес. а остатки домов - Дрезден того же периода.. сейчас красавец-город. так что при делании все можно восстановить.
2. Отмечу для тех кто любит в качестве аргумента правоты тыкать на то что кто-то пишет на русском - как видите, в одном подразделении служат и русско- и украиноговорящие украинцы. Главное - результат. Наши дети все больше будут украиноговорящими, так что расслабьтесь.
Не расслабятся, ибо на этой теме повернуты только отбитые дегенераты, ну или это "пригожинские" тролли и их задача подогревать стычки на этой теме между гражданами Украины.
зараз пишу українською, бо клаву ліньки міняти))
отака вона реальність для двомовного українця))