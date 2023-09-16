Освобождение Андреевки: уникальные кадры ближнего боя с камеры GoPro. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео, снятое во время боев за Андреевку Донецкой области.

Видео опубликовали на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами", – говорится в описании.

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Напомним, утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники отбили у россиян Андреевку.