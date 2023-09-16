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Пограничники из миномета поразили укрепленную позицию оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" нанесли удар по укрепленной позиции россиян.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как пограничники нанесли удары по месторасположению врага. На следующих кадрах видны взрывы — густой дым. Укрепленную позицию оккупантов бойцы поразили огнем из 82-мм миномета.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) Харьковщина (5577) уничтожение (6916)


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Бережи та допомагай вам Господь, рідненькі
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16.09.2023 18:21 Ответить
👍🏼🇺🇦😘
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16.09.2023 20:01 Ответить
 
 