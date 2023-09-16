Пограничники из миномета поразили укрепленную позицию оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" нанесли удар по укрепленной позиции россиян.
Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
На видео можно увидеть, как пограничники нанесли удары по месторасположению врага. На следующих кадрах видны взрывы — густой дым. Укрепленную позицию оккупантов бойцы поразили огнем из 82-мм миномета.
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Чайка Київ
показать весь комментарий16.09.2023 18:21 Ответить Мне нравится 7
Anna Agus #575740
показать весь комментарий16.09.2023 20:01 Ответить Мне нравится 2
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