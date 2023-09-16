Пограничники из миномета поразили укрепленную позицию оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" нанесли удар по укрепленной позиции россиян.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как пограничники нанесли удары по месторасположению врага. На следующих кадрах видны взрывы — густой дым. Укрепленную позицию оккупантов бойцы поразили огнем из 82-мм миномета.

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