Зеленский: Осенью готовим проведение Форума оборонных индустрий. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 16 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский подчеркнул: "Продолжаем подготовку Форума оборонных индустрий – первого такого мероприятия, которое состоится в Украине. Уже этой осенью состоится.

Интерес к Форуму очень высок. Это полностью отражает силу и потенциал Украины, нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок. Уже 86 ведущих оборонных компаний мира – это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме.

Наша задача совершенно очевидна – дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. Кроме того, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов".

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