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Зеленский: Осенью готовим проведение Форума оборонных индустрий. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам вечером 16 сентября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский подчеркнул: "Продолжаем подготовку Форума оборонных индустрий – первого такого мероприятия, которое состоится в Украине. Уже этой осенью состоится.

Интерес к Форуму очень высок. Это полностью отражает силу и потенциал Украины, нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок. Уже 86 ведущих оборонных компаний мира – это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме.

Наша задача совершенно очевидна – дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. Кроме того, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов".

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Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) Зеленский Владимир (20348) оборона (5205)


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Топ комментарии
+32
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16.09.2023 19:19
+22
Вован, ты не воровать не пробывал?
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16.09.2023 19:15
+18
КЛІСТРОНАМИ ПЕРЕД ВТОРГНЕННЯМ ДБР НЕ ОБМЕЖИЛОСЬhttps://pbs.twimg.com/card_img/1702913748845965312/FaOeXwHn?format=jpg&name=small
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16.09.2023 19:23
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Вот он любит перфомансы!
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16.09.2023 19:14 Ответить
Звичайно любить , себе показати в першу чаргу і бабла зкосити
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16.09.2023 20:13 Ответить
Квартал головного мозга... Хотя откуда у него сам головной мозг? Там генератор случайных фраз.
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16.09.2023 20:29 Ответить
Вован, ты не воровать не пробывал?
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16.09.2023 19:15 Ответить
На відео зе-вован чи єрмак? Бо я їх вже плутаю
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16.09.2023 20:29 Ответить
Якщо він буде як мінімум не в метро Києва проходити або в аналогічному підземному сховищі, то немає сенсу наражати життя спеціалістів і простих людей на небезпеку.
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16.09.2023 19:16 Ответить
тебе ехать в Вашингтон. Смени костюм на нормальный и побрейся, а там уже посмотрим, что ты будешь готовить.
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16.09.2023 19:16 Ответить
Голитись не можна... бо тоді на дерьмака не буде схожий
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16.09.2023 20:31 Ответить
пусть не побреется а убьетсяапстену - говорящая балаболка которая покрывает воровское кодло Ермака
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16.09.2023 23:46 Ответить
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16.09.2023 19:19 Ответить
Ворогом!
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16.09.2023 19:35 Ответить
А що, не можна бути ідіотом та зрадником одночасно?
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16.09.2023 20:03 Ответить
за идиотизм не дают пожизненное - так что нельзя
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16.09.2023 23:47 Ответить
Червінського тут немає ‼️
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16.09.2023 20:45 Ответить
а може все таки на шашлик?
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16.09.2023 19:21 Ответить
КЛІСТРОНАМИ ПЕРЕД ВТОРГНЕННЯМ ДБР НЕ ОБМЕЖИЛОСЬhttps://pbs.twimg.com/card_img/1702913748845965312/FaOeXwHn?format=jpg&name=small
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16.09.2023 19:23 Ответить
яке ж воно вдарене сценою в пусту макитру. профдеформація - пафосний блазень по життю
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16.09.2023 19:23 Ответить
Не забудь координати вказати...
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16.09.2023 19:25 Ответить
Коли його побриють чи поголять? Купіть йому костюма до США.
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16.09.2023 19:28 Ответить
Ні , ні , потерпіллєр поїде до США в жованих штанях і кросівках

А якщо серйозно , то мені здається , що він таким дрес-кодом
принижує украінську націю 🙁
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16.09.2023 20:06 Ответить
так зелень и не украинец и он своими воровскими и предательскими делами(а не видом) принижуе тех дятлов которые за него голосовали
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16.09.2023 23:51 Ответить
макинтош ему деревянный нужен а не костюм ..
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16.09.2023 23:49 Ответить
Будемо смажити?? Чи готувати на пару, або вертіти на кую??
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16.09.2023 19:28 Ответить
" Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів "
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16.09.2023 19:31 Ответить
Минулого березня Кабмін затвердив постанову 335, згідно якої постачальникам Міноборони забороняється мати прибутки. Тепер зелені ДБР та ДАСУ відкрили провадження проти Української Бронетехнікі та Пожмашини, і блокують їх роботу. Кротівня працює

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16.09.2023 19:32 Ответить
Шашликів не буде?
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16.09.2023 19:32 Ответить
мудило наркоманське
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16.09.2023 19:33 Ответить
Воно що, хоче зруйнувати те що хоч трохи почало працювати?
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16.09.2023 19:36 Ответить
У Путіна ідею про форум вкрав?
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16.09.2023 19:38 Ответить
Казьол
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16.09.2023 19:40 Ответить
всякі "зелені форуми", крім фінансових витрат на бюджет України практичної користі не принесли Україні майже ніякої."зелена тріскотня" Звучить гарно-толку нуль
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16.09.2023 19:52 Ответить
А форум де буде? В чернігові на майдані?
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16.09.2023 19:54 Ответить
Дивно і як це попередники у 2014-2019, без отаких самопіарних "форумів" розробляли Нептуни, Богдани, Вільхи? Але зе-лідору потрібен не результат, йому потрібен самопіар з форумами, єдіними шмарафонами, кишеньковими ТГ каналами... Результат зе-лідору не важливий, йому важливі понти, які можна буде продати своєму неперебірливому обмеженому фан-клубу какіхразніц. Благо всі ці "форуми" фінансуватимуться з державної кишені, а не з оманських офшорів Владімірссанича.
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16.09.2023 19:56 Ответить
У 2019 році, хтось видно заборонив Зеленському з Разумковим це зробити!!! Посади розум затуманили, від безкарності та безвідповідальності за прийняття невігласами, державних рішень…
Життя убитих московітами Українців, неповернути…, а відповідати ТРЕБА!! Генпрокурор це знає добре…
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16.09.2023 19:57 Ответить
Российский фрегат Черноморского флота рф «Адмирал Макаров» отбуксировали в гавань Севастополя.

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16.09.2023 20:01 Ответить
Судя по снимку, флагман Черноморского флота рф не может передвигаться самостоятельно - его буксируют два буксира.
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16.09.2023 20:02 Ответить
Шо? Опять?
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16.09.2023 23:53 Ответить
А Баканова з Юзіком на форум запросять?
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16.09.2023 20:01 Ответить
Звісно , що запросять , бо без дружбанів по цеху не буде форуму
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16.09.2023 20:11 Ответить
Господи яке воно "кончене"!!!
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16.09.2023 20:02 Ответить
Как Зеленский любит внимание к своей личности!
То осенью форум с местными властями, а теперь весной с форуму оборонных индустрий.
Чтобы Калибры и Кинжалы накрыли всех сразу?
И вообще, когда Зеленский собирается воевать, а то все то видосики, то форумы, то конференции, то марафон и т. д.
Ау, Володя, страна воюет с очень опасным врагом!
А у тебя то форумы, то опять строительство дорог...
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16.09.2023 20:12 Ответить
 
 