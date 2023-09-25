В оккупированном Сорокино на Луганщине раздался взрыв. ВИДЕО

На оккупированной Луганщине прогремели взрывы в городе Сорокино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают оккупационные Telegram-каналы.

Взрывы раздаются на складах боеприпасов на заводе "Юность".

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