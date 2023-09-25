В оккупированном Сорокино на Луганщине раздался взрыв. ВИДЕО
На оккупированной Луганщине прогремели взрывы в городе Сорокино.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают оккупационные Telegram-каналы.
Взрывы раздаются на складах боеприпасов на заводе "Юность".
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Александр Иванов #442761
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vv vv #539578
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MD_DB
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