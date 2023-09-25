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В оккупированном Сорокино на Луганщине раздался взрыв. ВИДЕО

На оккупированной Луганщине прогремели взрывы в городе Сорокино.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают оккупационные Telegram-каналы.

Взрывы раздаются на складах боеприпасов на заводе "Юность".

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

взрыв (6742) оккупация (10143) Луганская область (6496)


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Мабуть сорока на хвості вибухівку принесла.
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25.09.2023 11:26 Ответить
Дамбим як треба.
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25.09.2023 11:30 Ответить
Самобытный лугандонский язык…
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25.09.2023 11:33 Ответить
👍🙏🙏🙏 гарний салют!😁
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25.09.2023 11:34 Ответить
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25.09.2023 11:34 Ответить
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25.09.2023 12:05 Ответить
Деуки в ехстазе аж пищять!!!
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25.09.2023 12:20 Ответить
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25.09.2023 12:46 Ответить
 
 