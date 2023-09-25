Бойцы ВСУ едва спаслись от вражеского артобстрела у Кременной. ВИДЕО

Украинские военные чудом не попали в эпицентр российского артобстрела в лесу возле Кременной Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали сами участники происшествия.

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