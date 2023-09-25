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Бойцы ВСУ едва спаслись от вражеского артобстрела у Кременной. ВИДЕО

Украинские военные чудом не попали в эпицентр российского артобстрела в лесу возле Кременной Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали сами участники происшествия.

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Автор: 

Луганская область (6496)


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на драйве🤘
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25.09.2023 19:12 Ответить
Слава Богу , хлопці зберегли свої життя , молодці 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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25.09.2023 19:12 Ответить
ХАЙ БОГ 🙏 БЛАГОСЛОВИТЬ 🔱💛💙 ДАСТЬ ❤️ ПЕРЕМОГУ 🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦 СЕРУНАМ АХМАТ САЛО ✌️
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25.09.2023 19:41 Ответить
Молодці,хлопці зберегли свої життя. Так тримати!
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25.09.2023 20:05 Ответить
Боже,бережи наших захисників! Їм ще потрібно дім побудувати,дерево посадити і сина виростити! Амінь!
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25.09.2023 21:32 Ответить
дякувати Господу, живі...🙏
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25.09.2023 22:02 Ответить
 
 