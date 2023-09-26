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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Взрывы раздались в оккупированном Донецке. ВИДЕО

В одном из районов временного оккупированного Донецка раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

Отмечается, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе города. В оккупированном городе якобы работало российское ПВО.

Также в сети публикуют видео из города.

Смотрите также: Украинская артиллерия уничтожает российскую РСЗО БМ-21 "Град" в Донецке. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6742) Донецьк (6322)


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Топ комментарии
+10
Малувато, але тако ж непогано! Хай сепарські тварюки, нащадки завезених какцапів, розуміють, що час тікати до Засратова, Чєляби чи Курвська (на "родінку прєдков") з української землі вже близько!
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26.09.2023 13:03
+9
Ruzke kurwy!
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26.09.2023 12:59
+8
Ну так сами просили, просили, что 8 лет бамбили бамбасс.
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26.09.2023 13:07
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Ruzke kurwy!
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26.09.2023 12:59 Ответить
Є і свої плюси: тонни металобрухту+збільшення популяції раків (хоча, знаючи чим вони харчувались, їсти їх буде досить гидко).
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26.09.2023 15:41 Ответить
Малувато, але тако ж непогано! Хай сепарські тварюки, нащадки завезених какцапів, розуміють, що час тікати до Засратова, Чєляби чи Курвська (на "родінку прєдков") з української землі вже близько!
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26.09.2023 13:03 Ответить
Ну так сами просили, просили, что 8 лет бамбили бамбасс.
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26.09.2023 13:07 Ответить
Дамбілі бамбас
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26.09.2023 13:12 Ответить
Нет! Єто Камаз под гору пошел. Там лучшее ПеВеО- анало гавнет
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26.09.2023 13:13 Ответить
Добомбим и перебомбим недобомбленное!!
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26.09.2023 13:14 Ответить
Причини цієї війни очевидні Росія багато років готувалася до війни після розвалу СРСР з метою повернення СРСР а всі ті сепаратисти очікували на Росію
Тому Україна немає об'єднання народу хоча народ живив і живе на одній землі але різні думки між сходом і заходом
Це стосується і зсу
Хто пам'ятає кримську весну 2014 року коли українські військові переходили на сторону Росії за обіцянки а ще тому що мають родичів з російськими збройними силами
Тому уявіть як Україна могла підготуватися до війни краще коли більше половина людей лояльні до Росії і навіть серед військових які і не збирались виконувати накази
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26.09.2023 13:18 Ответить
та, да.
Сухі факти з 2019 року. Військове містечко (5 років війни) на вибори із 2000 приходить 1000 людей, голосують 1, 2 місце зелені риги ділять, далі партія Юлі, потім партія Петра, десь мало "ВО Свобода" і сім чоловік за Шарія. За Шарія, Карл, в містечку де всі родичі, батьки діти військових і самі військові. Це Дніпропетровщина.
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26.09.2023 13:40 Ответить
Бамбаси принесли війну в Україну і війна тепер їх дамбіт
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26.09.2023 13:22 Ответить
Это выбух? Выбухи были в одесской области. В запорожской, но что об этом писать, это каждодневно. А это - смех.
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26.09.2023 13:28 Ответить
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26.09.2023 13:39 Ответить
Так путєн же ввёл!
Всё равно дамбят?
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26.09.2023 14:01 Ответить
А на цій (на передньому плані) нежилій висотці, купа якихось антен,їх не потрібно *відключити*.
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26.09.2023 14:05 Ответить
а де руїни, якщо "дамбас бамбилі 8 лет"
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26.09.2023 14:31 Ответить
И так 8 лет(
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26.09.2023 22:31 Ответить
 
 