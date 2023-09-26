Взрывы раздались в оккупированном Донецке. ВИДЕО
В одном из районов временного оккупированного Донецка раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
Отмечается, что взрывы прогремели в Ворошиловском районе города. В оккупированном городе якобы работало российское ПВО.
Также в сети публикуют видео из города.
Топ комментарии
+10 Kindrat74
показать весь комментарий26.09.2023 13:03
+9 Денис Власенко #415292
показать весь комментарий26.09.2023 12:59
+8 Дід Василь
показать весь комментарий26.09.2023 13:07
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Тому Україна немає об'єднання народу хоча народ живив і живе на одній землі але різні думки між сходом і заходом
Це стосується і зсу
Хто пам'ятає кримську весну 2014 року коли українські військові переходили на сторону Росії за обіцянки а ще тому що мають родичів з російськими збройними силами
Тому уявіть як Україна могла підготуватися до війни краще коли більше половина людей лояльні до Росії і навіть серед військових які і не збирались виконувати накази
Сухі факти з 2019 року. Військове містечко (5 років війни) на вибори із 2000 приходить 1000 людей, голосують 1, 2 місце зелені риги ділять, далі партія Юлі, потім партія Петра, десь мало "ВО Свобода" і сім чоловік за Шарія. За Шарія, Карл, в містечку де всі родичі, батьки діти військових і самі військові. Це Дніпропетровщина.
Всё равно дамбят?