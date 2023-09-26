Бойцы 92 ОШБр поразили вражеские танки Т-80, Т-72 и гаубицу Д-30. ВИДЕО

Украинские военные за один вечер уничтожили дроном российскую технику на сумму более 7 миллионов долларов. Так, ударная рота БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады поразила танки Т-80, Т-72 и гаубицу Д-30.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешное уничтожение техники оккупантов опубликовал на своей странице в телеграме Михаил Федоров.

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