Пограничники атакуют вражескую пехоту на Харьковском направлении. ВИДЕО
Пограничники нанесли удар по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции на Харьковском направлении. По скоплению живой силы врага отработали минометчики "Стальной границы".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео момента удара выложили в официальном телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.
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показать весь комментарий26.09.2023 17:21 Ответить Мне нравится 8
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.09.2023 21:42 Ответить Мне нравится 0
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