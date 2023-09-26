Пограничники атакуют вражескую пехоту на Харьковском направлении. ВИДЕО

Пограничники нанесли удар по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции на Харьковском направлении. По скоплению живой силы врага отработали минометчики "Стальной границы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео момента удара выложили в официальном телеграм-канале Госпогранслужбы Украины.

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