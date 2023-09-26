Шойгу обмолвился, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей". ВИДЕО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает завершить войну в Украине к 2025 году. В то же время он подчеркнул, что армия России получает только "самое современное оружие".
Как сообщают пропагандистские СМИ, на заседании коллегии российских генералов Сергей Шойгу заявил, что "намеченные цели будут достигнуты к 2025 году", сообщает Цензор.НЕТ.
"Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции". Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.
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Serii Bilokin
показать весь комментарий27.09.2023 09:16 Ответить Мне нравится 1
Lyubomyr Berdadyn
показать весь комментарий27.09.2023 11:56 Ответить Мне нравится 0
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