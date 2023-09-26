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Шойгу обмолвился, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей". ВИДЕО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что рассчитывает завершить войну в Украине к 2025 году. В то же время он подчеркнул, что армия России получает только "самое современное оружие".

Как сообщают пропагандистские СМИ, на заседании коллегии российских генералов Сергей Шойгу заявил, что "намеченные цели будут достигнуты к 2025 году", сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции". Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

Читайте также: Путин поручил Шойгу к началу октября улучшить ситуацию на фронте и остановить украинское контрнаступление, - ISW

Автор: 

россия (95526) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+31
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26.09.2023 19:07
+27
Нічого просто так ті шойги не говорять. Той картопляний шнобель озвучив те, що йому сказали озвучити.
Війна справді скоро закінчиться. у 2024 році. Головне, до того часу хакнути більше ворогів-ванюшок.
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26.09.2023 18:55
+24
А КієФ за трі дня вже не того?...
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26.09.2023 18:59
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русопідара опариши доїдять до 2025 разом з ******.
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27.09.2023 09:16 Ответить
Промовився - видає той факт, що має місце переклад Проговорился, а має бути Обмовився. Але чому переклад з російської?
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27.09.2023 11:56 Ответить
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