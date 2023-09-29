В Курской области РФ горит электроподстанция. ВИДЕО

В Курской области России произошел пожар на электроподстанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара публикуют в соцсетях.

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