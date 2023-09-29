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В Курской области РФ горит электроподстанция. ВИДЕО

В Курской области России произошел пожар на электроподстанции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара публикуют в соцсетях.

Смотрите: Власти РФ заявили об атаке беспилотников на Курскую область, в регионе частично исчез свет. ВИДЕО

Автор: 

пожар (5956) Тарифы на электроэнергию (2169) Курск (1115)


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Топ комментарии
+16
Це ще не жесть. Жесть буде, коли Мацквабадці і Підар-бургці сидітимуть по декілька діб в холодних темних квартирах без води і газу .
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29.09.2023 10:24
+12
Стерненко написав, що то не ми і організував додатковий збір
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29.09.2023 10:23
+7
Камені з неба, в окупованому срюскімі курську, долетіли аж з Українського Криму!!
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29.09.2023 10:27
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Стерненко написав, що то не ми і організував додатковий збір
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29.09.2023 10:23 Ответить
Це ще не жесть. Жесть буде, коли Мацквабадці і Підар-бургці сидітимуть по декілька діб в холодних темних квартирах без води і газу .
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29.09.2023 10:24 Ответить
Видать курскчане одномоментно все вдруг бросились свои "Теслы" заряжать, вот и не выдержала подстанция.
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29.09.2023 10:25 Ответить
какие теслы ,они на повозках ездят
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29.09.2023 11:07 Ответить
На палубє матроси курілі папіроси )))
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29.09.2023 10:26 Ответить
Камені з неба, в окупованому срюскімі курську, долетіли аж з Українського Криму!!
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29.09.2023 10:27 Ответить
Кацапы снова подстанциями дроны сбивают...
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29.09.2023 10:31 Ответить
Малавата будєт! Треба щоб уся московщина палала!
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29.09.2023 10:34 Ответить
И теперь ждем скачка цен на генераторы и бесперебойники как у нас прошлой осенью.
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29.09.2023 10:38 Ответить
ну и какой балбес, скажите мне, жжет сухую траву на подстанции???
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29.09.2023 10:40 Ответить
Дарма вони почали з Вейшнорією воювати!
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29.09.2023 10:42 Ответить
Вялічіє підгорає потроху
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29.09.2023 10:47 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БОГУ ЯКИЙ З УКРАЇНОЮ В БОРОДЬБI ЗI СВИНОСОБАКАМИ!
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29.09.2023 10:58 Ответить
А курчане закупают генераторы ?

Грелки, газовые баллоны ?
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29.09.2023 11:00 Ответить
массово ,за генераторами очередь
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29.09.2023 11:08 Ответить
нет, не покупают. Очередей нет.
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29.09.2023 11:21 Ответить
"Ну вот пачіму такоє праісходіт?"
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29.09.2023 11:02 Ответить
дурной пример заразителен
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29.09.2023 11:09 Ответить
у Курській області біля 270 підстанцій, з яких тільки чотири варті уваги - Желєзногорская, Садовая, Южная і Курская загальною потужністю біля трьох тисяч мегават. Вихід з ладу Желєзногорської ПС на 1700 МВТ призведе до гарячого останову Курської АЕС. Всі інші ПС не варті уваги.
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29.09.2023 11:15 Ответить
Це цінні розвіддані, ви заслуговуєте на медаль після перевірки матеріалів.А дрони вже виготовляють.
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29.09.2023 11:28 Ответить
медалєй не треба, розвідданних стільки, що я таку кількість медалєй не підніму.
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29.09.2023 11:31 Ответить
Красиво! Бо все про плану!
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29.09.2023 13:00 Ответить
Судя по дыму горит трансформатор, но не мощный - 110/10 кв.
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29.09.2023 14:55 Ответить
Zēr gūt
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29.09.2023 18:35 Ответить
 
 