В Курской области РФ горит электроподстанция. ВИДЕО
В Курской области России произошел пожар на электроподстанции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места пожара публикуют в соцсетях.
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