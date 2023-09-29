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В Курській області РФ горить електропідстанція. ВIДЕО

У Курській області Росії сталася пожежа на електропідстанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі публікують у соцмережах.

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Автор: 

пожежа (4337) електроенергія (6210) Курськ (1126)


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Топ коментарі
+16
Це ще не жесть. Жесть буде, коли Мацквабадці і Підар-бургці сидітимуть по декілька діб в холодних темних квартирах без води і газу .
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29.09.2023 10:24
+12
Стерненко написав, що то не ми і організував додатковий збір
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29.09.2023 10:23
+7
Камені з неба, в окупованому срюскімі курську, долетіли аж з Українського Криму!!
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29.09.2023 10:27
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Стерненко написав, що то не ми і організував додатковий збір
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29.09.2023 10:23 Відповісти
Це ще не жесть. Жесть буде, коли Мацквабадці і Підар-бургці сидітимуть по декілька діб в холодних темних квартирах без води і газу .
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29.09.2023 10:24 Відповісти
Видать курскчане одномоментно все вдруг бросились свои "Теслы" заряжать, вот и не выдержала подстанция.
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29.09.2023 10:25 Відповісти
какие теслы ,они на повозках ездят
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29.09.2023 11:07 Відповісти
На палубє матроси курілі папіроси )))
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29.09.2023 10:26 Відповісти
Камені з неба, в окупованому срюскімі курську, долетіли аж з Українського Криму!!
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29.09.2023 10:27 Відповісти
Кацапы снова подстанциями дроны сбивают...
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29.09.2023 10:31 Відповісти
Малавата будєт! Треба щоб уся московщина палала!
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29.09.2023 10:34 Відповісти
И теперь ждем скачка цен на генераторы и бесперебойники как у нас прошлой осенью.
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29.09.2023 10:38 Відповісти
ну и какой балбес, скажите мне, жжет сухую траву на подстанции???
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29.09.2023 10:40 Відповісти
Дарма вони почали з Вейшнорією воювати!
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29.09.2023 10:42 Відповісти
Вялічіє підгорає потроху
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29.09.2023 10:47 Відповісти
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА БОГУ ЯКИЙ З УКРАЇНОЮ В БОРОДЬБI ЗI СВИНОСОБАКАМИ!
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29.09.2023 10:58 Відповісти
А курчане закупают генераторы ?

Грелки, газовые баллоны ?
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29.09.2023 11:00 Відповісти
массово ,за генераторами очередь
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29.09.2023 11:08 Відповісти
нет, не покупают. Очередей нет.
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29.09.2023 11:21 Відповісти
"Ну вот пачіму такоє праісходіт?"
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29.09.2023 11:02 Відповісти
дурной пример заразителен
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29.09.2023 11:09 Відповісти
у Курській області біля 270 підстанцій, з яких тільки чотири варті уваги - Желєзногорская, Садовая, Южная і Курская загальною потужністю біля трьох тисяч мегават. Вихід з ладу Желєзногорської ПС на 1700 МВТ призведе до гарячого останову Курської АЕС. Всі інші ПС не варті уваги.
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29.09.2023 11:15 Відповісти
Це цінні розвіддані, ви заслуговуєте на медаль після перевірки матеріалів.А дрони вже виготовляють.
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29.09.2023 11:28 Відповісти
медалєй не треба, розвідданних стільки, що я таку кількість медалєй не підніму.
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29.09.2023 11:31 Відповісти
Красиво! Бо все про плану!
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29.09.2023 13:00 Відповісти
Судя по дыму горит трансформатор, но не мощный - 110/10 кв.
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29.09.2023 14:55 Відповісти
Zēr gūt
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29.09.2023 18:35 Відповісти
 
 