В Курській області РФ горить електропідстанція. ВIДЕО

У Курській області Росії сталася пожежа на електропідстанції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі публікують у соцмережах.

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