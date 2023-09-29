В Курській області РФ горить електропідстанція. ВIДЕО
У Курській області Росії сталася пожежа на електропідстанції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця пожежі публікують у соцмережах.
Топ коментарі
+16 Tema9
показати весь коментар29.09.2023 10:24
+12 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар29.09.2023 10:23
+7 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар29.09.2023 10:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Грелки, газовые баллоны ?