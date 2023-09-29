FPV-дроны "Дикі Шершні" помогают отбить вражескую атаку на бердянском направлении. ВИДЕО
Вчера оккупанты решили атаковать тяжелой бронетехникой наши позиции. Сформировали бронегруппу и направили в нашу пехоту.
Но накануне мы передали нашим бойцам профинансированные читателями Цензор.НЕТ дроны-камикадзе "Дикі Шершні".
Результат на коротком видео. Это профессиональная работа FPV-подразделения "Булава" и аэроразведки 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Вот так ваши донаты спасли жизнь нашим ребятам!
Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикі Шершні":
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
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