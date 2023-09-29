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Новости Видео Война
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FPV-дроны "Дикі Шершні" помогают отбить вражескую атаку на бердянском направлении. ВИДЕО

Вчера оккупанты решили атаковать тяжелой бронетехникой наши позиции. Сформировали бронегруппу и направили в нашу пехоту.

Но накануне мы передали нашим бойцам профинансированные читателями Цензор.НЕТ дроны-камикадзе "Дикі Шершні".

Результат на коротком видео. Это профессиональная работа FPV-подразделения "Булава" и аэроразведки 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Вот так ваши донаты спасли жизнь нашим ребятам!

Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикі Шершні":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Смотрите: Два оккупанта проезжают мимо своей пылающей техники: "#бать пацанов у#бало! Может заглянешь, люди есть или нету?", -"Да, ну, его нах#й". ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3108) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Ще й кацапи нам допомогати почали: "Этой ночью в Токмаке наконец удачно отработало ПВО армии россии - зенитной ракетой С-300 поразило свой самолет."
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29.09.2023 11:40 Ответить
Хто його знає, що там прилетіло, не все можна говорити...
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29.09.2023 11:46 Ответить
"З гарних новин - мінус Су-35 силами російського ППО вночі над Токмаком",
Водночас російський паблік Fighterbomber, який адмініструє колишній військовий льотчик, натякнув, що пілот збитого Су-35 загинув.
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29.09.2023 12:13 Ответить
Ось де війна майбутньго, раніше треба було якось намагатися в лобову проєекцію це зупинити, воно ще і стреляє. А тут сів у відносно беспечному місці, і бах у саме слабке місце. А як би мне не дороги будували з 2019 а щось продовжували робити військове як при пороху, діло було б геть по іншому.
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29.09.2023 11:58 Ответить
 
 