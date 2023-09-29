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Уничтожение вражеских танков Т-80 и новейшего Т-90М "Прорыв" вблизи села Кодемы Донецкой области.. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов-камикадзе поразили два вражеских танка - Т-80 и Т-90М "Прорыв" вблизи села Кодемы Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с 93-й бригадой и 3-й ОШБр "Крила" продолжают успешно уничтожать дорогостоящую российскую бронетехнику с помощью дронов-камикадзе. На этот раз в районе населенного пункта Кодемы на Донбассе были поражены два российских танка, один из которых – самый современный Т-90М "Прорыв", и еще советский Т-80", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Бойцы дроном уничтожили новейший российский танк Т-72Б3М на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) танк (2260) уничтожение (6995) 93 отдельная механизированная бригада (295) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


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Кодема - це досить далеко він "нуля". Кілометрів 5, не меньше. Молодці!
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29.09.2023 12:48 Ответить
Це що, дрони-камікадзе з причепленими кумулятивними зарядами? Пробивають танковий панцир?
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29.09.2023 13:38 Ответить
Попадают точно под башню. Респект дронокиборгам!!!
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29.09.2023 14:04 Ответить
а сили удару тут не треба
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29.09.2023 20:15 Ответить
На другому відео , таке враження , що було застосовано SMArt 155 .
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29.09.2023 14:32 Ответить
Файрстарта форева.
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29.09.2023 21:21 Ответить
 
 