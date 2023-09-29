Уничтожение вражеских танков Т-80 и новейшего Т-90М "Прорыв" вблизи села Кодемы Донецкой области.. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дронов-камикадзе поразили два вражеских танка - Т-80 и Т-90М "Прорыв" вблизи села Кодемы Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с 93-й бригадой и 3-й ОШБр "Крила" продолжают успешно уничтожать дорогостоящую российскую бронетехнику с помощью дронов-камикадзе. На этот раз в районе населенного пункта Кодемы на Донбассе были поражены два российских танка, один из которых – самый современный Т-90М "Прорыв", и еще советский Т-80", - говорится в комментарии к записи.
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Друже Бобер
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George Highbaud
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