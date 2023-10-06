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Пятеро оккупантов ликвидированы, двое ранены: украинские беспилотники атаковали вражескую группу на Токмакском направлении. ВИДЕО

Украинские бойцы ударными дронами атаковали вражескую группу из 11 оккупантов около Вербового в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате атаки пятеро оккупантов были уничтожены, а двое ранены.

"Нашей аэроразведкой возле населенного пункта Вербовое на Токмакском направлении было обнаружено ночью отделение врага в составе 11 оккупантов, которые двигались в направлении наших позиций. Сразу после этого на охоту вылетели ударные беспилотники, начавшие свою атаку в момент, когда вражеские солдаты решили устроить себе "привал". Тремя сбросами было уничтожено 5 оккупантов, двое ранены, и, к сожалению, четверо смогли спастись, но надеемся, что это не надолго. Замечательная работа бойцов роты ударных БПЛА 82-й ОДШБ, Взвод Специалисты", - говорится в комментарии к записи, опубликованой в соцсетях.

Также смотрите: Бойцы НГУ "Азов" FPV-дронами уничтожают технику врага. ВИДЕО

Автор: 

Запорожская область (3088) дроны (3931)


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06.10.2023 10:34 Ответить
Ну собсно они не 200 а 200км/ч точно
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06.10.2023 11:15 Ответить
Баба Яга в тьілу врага
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06.10.2023 14:20 Ответить
 
 