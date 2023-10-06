Залужный побывал на юге, провел работу с военными. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Об этом Залужный сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что провел работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций.

"Проанализировали возможные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие наши действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", - написал Залужный.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" охватывает Запорожскую область и территорию до Авдеевки Донецкой области.

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