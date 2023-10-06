РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5027 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 006 8

Залужный побывал на юге, провел работу с военными. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".

Об этом Залужный сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что провел работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций.

"Проанализировали возможные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие наши действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", - написал Залужный.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" охватывает Запорожскую область и территорию до Авдеевки Донецкой области.

Читайте также: Залужный обсудил с главкомом Объединенных сил НАТО в Европе Каволи усиление украинской ПВО

Автор: 

Залужный Валерий (657) Шаптала Сергей (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже сподіваюсь що нарада була результативною та дійшли до правильних рішень задля позитиву у звільнені України!!!
показать весь комментарий
06.10.2023 14:33 Ответить
Пан Генерал дарма свій хліб ніколи не їв та не їсть.
Наснаги, здоровя та вдачі Пану Генералу Валерію Федоровичу ЗАЛУЖНОМУ!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
06.10.2023 14:58 Ответить
Можно только догадываться, какой груз висит на этом человеке, и сколько сожженых нервных клеток ему обходятся каждые сутки. Только бы здоровье не подкачало, от постоянного напряжения может быть и инфаркт и инсульт.
показать весь комментарий
06.10.2023 15:00 Ответить
Проблема є глибша - щоби деякі дуже "мудрі" діячі не заважали. Складно не фахівцям пояснювати та переконувати, що ти робиш та для чого саме.
Але нічого, Пан Генерал - Патріот, він впорається.
Спєци з МО України - бережіть Пана Генерала! У Ваших руках доля України!!!
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
06.10.2023 15:03 Ответить
Ще йде психологічна накачка з Заходу ,як по військових....але більше за все, в політичному тиску на генштаб ЗСУ.
показать весь комментарий
06.10.2023 16:00 Ответить
Мудрості та наснаги, панове Генерали !

Слава Україні!
Героям Слава!
показать весь комментарий
06.10.2023 23:01 Ответить
 
 