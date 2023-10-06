Залужный побывал на юге, провел работу с военными. ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генерального штаба Сергей Шаптала посетили оперативно-стратегическую группировку войск "Таврия".
Об этом Залужный сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что провел работу в группировках войск, выполняющих задачи в рамках оборонных и наступательных операций.
"Проанализировали возможные угрозы со стороны противника и определили дальнейшие наши действия с учетом постоянного изменения оперативной обстановки на фронте", - написал Залужный.
Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" охватывает Запорожскую область и территорию до Авдеевки Донецкой области.
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Наснаги, здоровя та вдачі Пану Генералу Валерію Федоровичу ЗАЛУЖНОМУ!
Слава ЗСУ!
Але нічого, Пан Генерал - Патріот, він впорається.
Спєци з МО України - бережіть Пана Генерала! У Ваших руках доля України!!!
Слава ЗСУ!
Слава Україні!
Героям Слава!