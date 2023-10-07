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"Распаковка" лучшего танка России Т-90 М "Прорыв". ВИДЕО

Новейший российский танк Т-90М Прорыв, который Путин называл "лучшим танком в мире", который "не имеет аналогов", был захвачен украинскими воинами в селе Работино Запорожской области. Это уже третий трофейный "Прорыв" в ВСУ, первые два были практически в идеальном состоянии. Этот танк потерпел поражение: сначала от наших противотанкистов, потом от российских дронов. Но главные и самые дорогие модули "Прорыва" – электронный панорамный прицел полностью исправен, а прицел наводчика хоть и получил повреждение линзы, но будет отремонтирован полностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот танк уже "зачислили" в штат отдельного штурмового батальона "Скала", который вывез танк на ремонт из Работино. Детальнее о том, как бойцам удалось захватить вражеский танк, - смотрите в материале на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Дрон-камикадзе "Дикі Шершні" бьет во вражеский грузовик. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) Бутусов Юрий (4362)


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Топ комментарии
+11
"Світае, край неба палае, а у танку шо без башти москаль догарае"
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07.10.2023 10:57
+7
Прорив, це мається на увазі що танк бажає як найшвидше опинитися у лавах ЗСУ.
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07.10.2023 10:38
+1
Танк Т-90 "Прорва".
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07.10.2023 11:08
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Прорив, це мається на увазі що танк бажає як найшвидше опинитися у лавах ЗСУ.
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07.10.2023 10:38 Ответить
"Світае, край неба палае, а у танку шо без башти москаль догарае"
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07.10.2023 10:57 Ответить
Москаль - стейк у лаптях.
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07.10.2023 11:13 Ответить
Танк Т-90 "Прорва".
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07.10.2023 11:08 Ответить
Бутусов помиляється в одному нюансі - всі снаряди в кормі башті тільки у Абрамса. У Леопарда и Челленджера частина снарядів поруч з танкістами. І башті у тих же леопардів теж літають.
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07.10.2023 11:42 Ответить
тобто якби не везіння попасти між плитами динамічного захисту то нічого б йому не було? поганенькі справи чесно кажучи.
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07.10.2023 11:55 Ответить
було б
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08.10.2023 09:13 Ответить
броньований бардачок то чудова мішень, тому московити не дурні в ньому возити снаряди
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07.10.2023 12:14 Ответить
коротше електронна начинка фсьо!
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07.10.2023 12:24 Ответить
І друга помилка. У тепловізорі все-таки використовується охолоджувана матриця на антімоніді iндію (діапазон 3-5 мкм). Але цей діапазон дійсно програє французькій SOFRADIR (Сосна-У) на кадмій-ртуть-телур (діапазон 8-12 мкм) по дальності, але виграє в туман/дощ/сніг.
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07.10.2023 12:47 Ответить
Все розумію , типу того що треба розповідати що він поганий і т і , але питання навіщо ви показуєте де його уразливе місце , бо наступного разу його вже не буде (вразливого місця) , думайте трохи !!!
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07.10.2023 13:58 Ответить
Бутусов молодець....
Чітко, коротко, професійно....
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07.10.2023 16:46 Ответить
Не, у них типа еще "круче" есть срАмата (которая так и не доехала до фронта на второй год войны)!
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07.10.2023 23:10 Ответить
Не правильна назва. Правильна це буде "Т-90 М "Прорив каналізації".
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08.10.2023 12:35 Ответить
 
 