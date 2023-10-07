Ликвидация командира вражеского батальона под Бахмутом. ВИДЕО
Бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко во время штурмовых действий под Бахмутом ликвидировали командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады МО РФ, 38-летнего майора Владимира Мирошниченко.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Видно хотів стати підполковником....
От і плакав
а хотілобся що ще могли на хвилину додому подзвонити і обрадувати всіх
а дома щоб чекали звістки вижив чи ні і нікуя не знали про йосю кабзона
- Слишиш, вродє как кобзон пойот?
- Слишу, i што?
- I всьо...
Тим не менш носії українських прізвищ викликають найбільшу відразу серед усієї кацапні.