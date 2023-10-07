Ликвидация командира вражеского батальона под Бахмутом. ВИДЕО

Бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко во время штурмовых действий под Бахмутом ликвидировали командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады МО РФ, 38-летнего майора Владимира Мирошниченко.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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