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Ликвидация командира вражеского батальона под Бахмутом. ВИДЕО

Бойцы 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко во время штурмовых действий под Бахмутом ликвидировали командира батальона 83-й десантно-штурмовой бригады МО РФ, 38-летнего майора Владимира Мирошниченко.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Ликвидация командира вражеского батальона под Бахмутом 01

Также смотрите: Бойцы 72 ОМБр двумя FPV-дронами уничтожили российский танк. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3544) Бахмут (1602) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+39
Мірошниченко забув і продав своїх козацьких предків і став мірашнічєнка. Тьху! Гидота! Симвлічно, що покарали цього ренегата саме на українській землі.
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07.10.2023 12:40
+30
Вже кацап тусується на концерті кабиздоха
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07.10.2023 12:32
+30
Гарно подихає, в муках! Позитивне відео! Слава ЗСУ!
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07.10.2023 12:39
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Вже кацап тусується на концерті кабиздоха
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07.10.2023 12:32 Ответить
Плакал пахоже пєрєд смєртю шо больше нє увідіт раднова задріщінска в радной говєні......
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07.10.2023 12:36 Ответить
із 2019 - майор
Видно хотів стати підполковником....
От і плакав
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07.10.2023 15:55 Ответить
Гарно подихає, в муках! Позитивне відео! Слава ЗСУ!
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07.10.2023 12:39 Ответить
так радію коли орки здихають не відразу а в свідомості і дуже боляче
а хотілобся що ще могли на хвилину додому подзвонити і обрадувати всіх
а дома щоб чекали звістки вижив чи ні і нікуя не знали про йосю кабзона
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07.10.2023 19:23 Ответить
Мірошниченко забув і продав своїх козацьких предків і став мірашнічєнка. Тьху! Гидота! Симвлічно, що покарали цього ренегата саме на українській землі.
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07.10.2023 12:40 Ответить
Йдуть два кацапа по посадці. Один одного питає:
- Слишиш, вродє как кобзон пойот?
- Слишу, i што?
- I всьо...
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07.10.2023 12:40 Ответить
Туди йому і дорога ,як і всім іншим рашистам які прийшли на нашу землю.
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07.10.2023 12:42 Ответить
Був майор - нема майора...
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07.10.2023 12:44 Ответить
і члін із ним.
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07.10.2023 12:54 Ответить
расторгуєва ще в котлі з кабздохом не вистачає. той би йому на впискі про комбата збацав )))
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07.10.2023 12:44 Ответить
Знову сльози залили клавіатуру та заважають залишити коммент ...
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07.10.2023 12:53 Ответить
Нічого не зрозумів...
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07.10.2023 12:53 Ответить
Так, що з ним?
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07.10.2023 12:55 Ответить
Йде, потім не йде, білєт здав
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07.10.2023 12:56 Ответить
"Йшов москаль по приліску, шукав собі пригод, світило ясне сонечко :"прекрассная погода", аж раптом їб ...ло і здригнулася земля, земля перетравила молодого москаля. І москаля нема, немае москаля, немае ні х... сама сира земля .Працюе артелерія -ї...ть пацани.Одним кацапом меньше, а другий насрав в штани"
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07.10.2023 13:43 Ответить
То так, квіток здав, але гроші вже не повернуть ...
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07.10.2023 19:30 Ответить
Наші непомітно підійшли і зробили засідку.
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07.10.2023 13:50 Ответить
Земля предков как-то не радушно встретила манкрута! 💀
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07.10.2023 13:15 Ответить
просто стал "хорошим русским"
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07.10.2023 13:19 Ответить
Хто краще розбирається, бо мені здається що майора ніби із стрілкової добивають ?
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07.10.2023 13:34 Ответить
Саме так. Комбат другим йшов.
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07.10.2023 13:49 Ответить
Загинув смертю хоробрих,захищаючи свою батьківщину
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07.10.2023 13:59 Ответить
Кацапі, саабщітє кабздону што у нєво пайявілся новій паклоннік, *****...
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07.10.2023 15:02 Ответить
манкурт.
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07.10.2023 23:20 Ответить
Прізвище ще не означає етнічної приналежності, а етнічна приналежність у переважній більшості випадків не впливає на лояльність до певної держави.
Тим не менш носії українських прізвищ викликають найбільшу відразу серед усієї кацапні.
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08.10.2023 07:13 Ответить
командир чи заступник командира батальону?(посвідчення на заступника)
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08.10.2023 23:27 Ответить
 
 