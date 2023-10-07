Бойцы 72 ОМБр двумя FPV-дронами уничтожили российский танк. ВИДЕО

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев обнаружили российский танк во время его выхода на пристрелянную позицию, с которой он вел огонь по нашей пехоте. Сразу после этого для его поражения вылетели два FPV-дрона. Первый, попав в моторный отсек, остановил вражескую технику, позволив второму спокойно поразить его тыльную часть башни.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"К тому же, оккупанты отправили для эвакуации подбитой техники еще один свой танк. В то же время для остановки процесса эвакуации вылетел третий дрон наших бойцов, успешно справившийся с этой задачей", - добавили в публикации.

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