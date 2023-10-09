Бойцы ССО уничтожили вражеские РЭБ Р-330Ж "Житель", САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Ураган", САУ 2С7 "Пион" и колонну автомобилей на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы ССО на Запорожском направлении за несколько дней уничтожили вражеские САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Ураган", САУ 2С7 "Пион", топливозаправщики, пикап, колонну из 9 грузовых автомобилей и дорогостоящий РЭБ Р-330Ж "Житель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Мощные кадры уничтожения российской техники, в том числе дорогостоящих станций РЭБ, и личного состава противника реактивной артиллерией. Такое наследие одного из подразделений Сил Специальных Операций Украины на Запорожском направлении всего через несколько дней", - говорится в комментарии к видео.

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