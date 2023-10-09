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Новости Видео Война
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Бойцы ССО уничтожили вражеские РЭБ Р-330Ж "Житель", САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Ураган", САУ 2С7 "Пион" и колонну автомобилей на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы ССО на Запорожском направлении за несколько дней уничтожили вражеские САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Ураган", САУ 2С7 "Пион", топливозаправщики, пикап, колонну из 9 грузовых автомобилей и дорогостоящий РЭБ Р-330Ж "Житель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Мощные кадры уничтожения российской техники, в том числе дорогостоящих станций РЭБ, и личного состава противника реактивной артиллерией. Такое наследие одного из подразделений Сил Специальных Операций Украины на Запорожском направлении всего через несколько дней", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Уничтожение новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" вблизи Олешек Херсонской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (7001) Запорожская область (3108) ССО (527)


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Топ комментарии
+24
Гарна робота!
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09.10.2023 11:25
+15
О що Святий Касетник робить...
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09.10.2023 11:30
+10
Воїнам ССО ЗСУ глибока повага та шана!
Вдалого полювання за рашистами Вам Козаки!
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 11:30
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Гарна робота!
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09.10.2023 11:25 Ответить
Фатальна помилка - "нЕжитель", лишня хромосома навіть у назвах касабам заважає.
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09.10.2023 11:27 Ответить
Воїнам ССО ЗСУ глибока повага та шана!
Вдалого полювання за рашистами Вам Козаки!
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 11:30 Ответить
💯👍👍👍🙏🙏🙏❤️💙💛✊✊✊Красавчики ‼️Герої
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09.10.2023 11:51 Ответить
О що Святий Касетник робить...
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09.10.2023 11:30 Ответить
Kasetnik VEGA
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09.10.2023 11:50 Ответить
ССО має свою арту 155 ?? Мабуть вони наводили.
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09.10.2023 11:43 Ответить
І УАЗик комполка попав під удар, ставив "боєвую задачу дня"
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09.10.2023 11:52 Ответить
Слава ЗСУ! Слава ВОЇНАМ!
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09.10.2023 11:56 Ответить
вот что хаймерс вітворяет ))
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09.10.2023 11:59 Ответить
Гойда ?
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09.10.2023 12:38 Ответить
Слава мериканьскому оборонпрому..
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09.10.2023 12:43 Ответить
Як добре стало на душі.
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09.10.2023 12:58 Ответить
 
 