Бійці ССО знищили ворожі РЕБ Р-330Ж "Житель", САУ 2С3 "Акація", РСЗВ "Ураган", САУ 2С7 "Піон" та колону автомобілів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці ССО на Запорізькому напрямку за кілька днів знищили ворожі САУ 2С3 "Акація", РСЗВ "Ураган", САУ 2С7 "Піон", паливозаправники, пікап, колону з 9 вантажних автомобілів та дорогий РЕБ Р-330Ж "Житель".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Потужні кадри знищення російської техніки, в тому числі дороговартісних станцій РЕБ, та особового складу противника реактивною артилерією. Такий доробок одного з підрозділів Сил Спеціальних Операцій України на Запорізькому напрямку лише за кілька днів", - йдеться у коментарі до відео.

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