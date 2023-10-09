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Новини Відео Війна
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Бійці ССО знищили ворожі РЕБ Р-330Ж "Житель", САУ 2С3 "Акація", РСЗВ "Ураган", САУ 2С7 "Піон" та колону автомобілів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Бійці ССО на Запорізькому напрямку за кілька днів знищили ворожі САУ 2С3 "Акація", РСЗВ "Ураган", САУ 2С7 "Піон", паливозаправники, пікап, колону з 9 вантажних автомобілів та дорогий РЕБ Р-330Ж "Житель".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Потужні кадри знищення російської техніки, в тому числі дороговартісних станцій РЕБ, та особового складу противника реактивною артилерією. Такий доробок одного з підрозділів Сил Спеціальних Операцій України на Запорізькому напрямку лише за кілька днів", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення новітнього російського танка Т-90М "Прорив" поблизу Олешків на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Запорізька область (3631) ССО (520)


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Топ коментарі
+24
Гарна робота!
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09.10.2023 11:25
+15
О що Святий Касетник робить...
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09.10.2023 11:30
+10
Воїнам ССО ЗСУ глибока повага та шана!
Вдалого полювання за рашистами Вам Козаки!
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 11:30
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Гарна робота!
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09.10.2023 11:25 Відповісти
Фатальна помилка - "нЕжитель", лишня хромосома навіть у назвах касабам заважає.
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09.10.2023 11:27 Відповісти
Воїнам ССО ЗСУ глибока повага та шана!
Вдалого полювання за рашистами Вам Козаки!
Слава ЗСУ!
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09.10.2023 11:30 Відповісти
💯👍👍👍🙏🙏🙏❤️💙💛✊✊✊Красавчики ‼️Герої
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09.10.2023 11:51 Відповісти
О що Святий Касетник робить...
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09.10.2023 11:30 Відповісти
Kasetnik VEGA
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09.10.2023 11:50 Відповісти
ССО має свою арту 155 ?? Мабуть вони наводили.
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09.10.2023 11:43 Відповісти
І УАЗик комполка попав під удар, ставив "боєвую задачу дня"
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09.10.2023 11:52 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава ВОЇНАМ!
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09.10.2023 11:56 Відповісти
вот что хаймерс вітворяет ))
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09.10.2023 11:59 Відповісти
Гойда ?
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09.10.2023 12:38 Відповісти
Слава мериканьскому оборонпрому..
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09.10.2023 12:43 Відповісти
Як добре стало на душі.
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09.10.2023 12:58 Відповісти
 
 