Бойцы Нацгвардии уничтожили три замаскированных российских миномета в Донецкой области. ВИДЕО

Артиллеристы Бригады Национальной гвардии "Рубеж" уничтожили три 82-мм российских миномета вместе с боекомплектами в лесопосадках. Минометы украинские защитники уничтожили на Бахмутском направлении Донецкой области.

Видео опубликовал в своем телеграм-канале Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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