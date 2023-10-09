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Бойцы Нацгвардии уничтожили три замаскированных российских миномета в Донецкой области. ВИДЕО

Артиллеристы Бригады Национальной гвардии "Рубеж" уничтожили три 82-мм российских миномета вместе с боекомплектами в лесопосадках. Минометы украинские защитники уничтожили на Бахмутском направлении Донецкой области.

Видео опубликовал в своем телеграм-канале Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (7001)


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10.10.2023 02:06 Ответить
 
 