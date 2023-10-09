Бойцы Нацгвардии уничтожили три замаскированных российских миномета в Донецкой области. ВИДЕО
Артиллеристы Бригады Национальной гвардии "Рубеж" уничтожили три 82-мм российских миномета вместе с боекомплектами в лесопосадках. Минометы украинские защитники уничтожили на Бахмутском направлении Донецкой области.
Видео опубликовал в своем телеграм-канале Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий10.10.2023 02:06 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль