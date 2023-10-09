Бійці Нацгвардії знищили три замасковані російські міномети на Донеччині. ВIДЕО

Артилеристи Бригади Національної гвардії "Рубіж" знищила три 82-мм російські міномети разом з боєкомплектами в лісопосадках. Міномети українські захисники знищили на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Відео опублікував у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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