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Бійці Нацгвардії знищили три замасковані російські міномети на Донеччині. ВIДЕО

Артилеристи Бригади Національної гвардії "Рубіж" знищила три 82-мм російські міномети разом з боєкомплектами в лісопосадках. Міномети українські захисники знищили на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Відео опублікував у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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знищення (7307)


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10.10.2023 02:06 Відповісти
 
 