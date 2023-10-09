Бійці Нацгвардії знищили три замасковані російські міномети на Донеччині. ВIДЕО
Артилеристи Бригади Національної гвардії "Рубіж" знищила три 82-мм російські міномети разом з боєкомплектами в лісопосадках. Міномети українські захисники знищили на Бахмутському напрямку на Донеччині.
Відео опублікував у своєму телеграм-каналі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар10.10.2023 02:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль