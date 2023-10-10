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Новости Видео Война
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FPV-дрон "Дикі Шершні" попадает во вражескую эвакуационную "буханку". ВИДЕО

Украинские воины с помощью FPV-дрона "Дикі Шершні" уничтожили вражескую эвакуационную "буханку".

Российские оккупанты подогнали эвакуационную "буханку" к своей разбитой МТЛБ, но их зафиксировала аэроразведка 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Координаты получили FPV-подразделение Булава, которому вы передали дроны. Результат встречи дрона-камикадзе с "буханкой" – на видео.

Смотрите: Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами "Дикі Шершні", на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Присоединяйтесь к созданию новой партии FPV-дронов "Дикі Шершні" этому подразделению, эффективно выполняющему задачи на Бердянском направлении.

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Также смотрите: Мангал не спас российский танк от FPV-дрона "Дикі Шершні". ВИДЕО

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Топ комментарии
+5
Сподіваюсь що всі рашистські бухарі що були у бухарці подохли...
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10.10.2023 11:03
+3
Екіпаж мотолиги збирали в літрову баночку?
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10.10.2023 11:22
+2
Буханка бухнула.
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10.10.2023 11:34
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Сподіваюсь що всі рашистські бухарі що були у бухарці подохли...
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10.10.2023 11:03 Ответить
Екіпаж мотолиги збирали в літрову баночку?
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10.10.2023 11:22 Ответить
Навіть якщоб по всій буханці були намальовані червоні хрести, то це нічого не міняє, бо ці суки під червоним хрестом пруть снаряди на передову, називаючи це "воєнной смєкалкой" - бачили, знаєм.
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10.10.2023 11:46 Ответить
А де видно що вона "санітарна"? Можливо туди під"їхали ремонтники для зняття "секретних" агрегатів чи для ремонту та евакуації?
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10.10.2023 11:48 Ответить
Який стосунок це має до твого ствердження про "санітарну евакуацію"? Ремонтники на полі бою при виконанні своїх обов"язків по евакуації та ремонту техніки не мають захисного статусу Червоного Хреста
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10.10.2023 13:05 Ответить
Буханка бухнула.
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10.10.2023 11:34 Ответить
Якість відео не дуже - зображення зникло ще до влучання.
Сподіваємось, там ніхто не потів.
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10.10.2023 11:56 Ответить
 
 