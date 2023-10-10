FPV-дрон "Дикі Шершні" попадает во вражескую эвакуационную "буханку". ВИДЕО
Украинские воины с помощью FPV-дрона "Дикі Шершні" уничтожили вражескую эвакуационную "буханку".
Российские оккупанты подогнали эвакуационную "буханку" к своей разбитой МТЛБ, но их зафиксировала аэроразведка 3 батальона отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого. Координаты получили FPV-подразделение Булава, которому вы передали дроны. Результат встречи дрона-камикадзе с "буханкой" – на видео.
Присоединяйтесь к созданию новой партии FPV-дронов "Дикі Шершні" этому подразделению, эффективно выполняющему задачи на Бердянском направлении.
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+5 Александр Чуднивец #474549
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+3 Vitaliy Kasenkov
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+2 Krotow
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