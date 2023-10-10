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FPV-дрон "Дикі Шершні" влучає у ворожу евакуаційну "буханку". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" знищили ворожу евакуаційну "буханку".

Російські окупанти підігнали евакуаційну "буханку" до своєї розбитої МТЛБ, але їх зафіксувала аеророзвідка 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Координати отримав FPV-підрозділ Булава, якому ви передали дрони. Результат зустрічі дрона-камікадзе з "буханкою" - на відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Добірка найбільш видовищних уражень FPV-дронами "Дикі Шершні", на які ви задонатили, та звіт за вересень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Долучайтесь до створення нової партії FPV-дронів "Дикі Шершні" цьому підрозділу, який ефективно виконує завдання на Бердянському напрямку.

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Автор: 

дрони (4748) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+5
Сподіваюсь що всі рашистські бухарі що були у бухарці подохли...
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10.10.2023 11:03
+3
Екіпаж мотолиги збирали в літрову баночку?
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10.10.2023 11:22
+2
Буханка бухнула.
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10.10.2023 11:34
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Сподіваюсь що всі рашистські бухарі що були у бухарці подохли...
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10.10.2023 11:03 Відповісти
Екіпаж мотолиги збирали в літрову баночку?
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10.10.2023 11:22 Відповісти
Навіть якщоб по всій буханці були намальовані червоні хрести, то це нічого не міняє, бо ці суки під червоним хрестом пруть снаряди на передову, називаючи це "воєнной смєкалкой" - бачили, знаєм.
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10.10.2023 11:46 Відповісти
А де видно що вона "санітарна"? Можливо туди під"їхали ремонтники для зняття "секретних" агрегатів чи для ремонту та евакуації?
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10.10.2023 11:48 Відповісти
Який стосунок це має до твого ствердження про "санітарну евакуацію"? Ремонтники на полі бою при виконанні своїх обов"язків по евакуації та ремонту техніки не мають захисного статусу Червоного Хреста
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10.10.2023 13:05 Відповісти
Буханка бухнула.
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10.10.2023 11:34 Відповісти
Якість відео не дуже - зображення зникло ще до влучання.
Сподіваємось, там ніхто не потів.
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10.10.2023 11:56 Відповісти
 
 