FPV-дрон "Дикі Шершні" влучає у ворожу евакуаційну "буханку". ВIДЕО
Українські воїни за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" знищили ворожу евакуаційну "буханку".
Російські окупанти підігнали евакуаційну "буханку" до своєї розбитої МТЛБ, але їх зафіксувала аеророзвідка 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Координати отримав FPV-підрозділ Булава, якому ви передали дрони. Результат зустрічі дрона-камікадзе з "буханкою" - на відео.
Долучайтесь до створення нової партії FPV-дронів "Дикі Шершні" цьому підрозділу, який ефективно виконує завдання на Бердянському напрямку.
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Топ коментарі
+5 Александр Чуднивец #474549
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+3 Vitaliy Kasenkov
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+2 Krotow
показати весь коментар10.10.2023 11:34
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