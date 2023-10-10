FPV-дрон "Дикі Шершні" влучає у ворожу евакуаційну "буханку". ВIДЕО

Українські воїни за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" знищили ворожу евакуаційну "буханку".

Російські окупанти підігнали евакуаційну "буханку" до своєї розбитої МТЛБ, але їх зафіксувала аеророзвідка 3 батальйону окремої Президентської бригади ім. Б.Хмельницького. Координати отримав FPV-підрозділ Булава, якому ви передали дрони. Результат зустрічі дрона-камікадзе з "буханкою" - на відео.

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