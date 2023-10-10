Украинские аэроразведчики подавили вражеских минометчиков, мешавших работать нашей пехоте. ВИДЕО
Аэроразведчики из 32-й отдельной механизированной бригады подавили своими ударами российских минометчиков, которые мешали работать украинской пехоте. Украинские защитники сбросили с дрона взрывчатку на позицию российских оккупантов, после чего захватчики начали убегать.
Об этом сообщили на странице 32-й ОМБр и опубликовали видео, передает Цензор.НЕТ.
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