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Украинские аэроразведчики подавили вражеских минометчиков, мешавших работать нашей пехоте. ВИДЕО

Аэроразведчики из 32-й отдельной механизированной бригады подавили своими ударами российских минометчиков, которые мешали работать украинской пехоте. Украинские защитники сбросили с дрона взрывчатку на позицию российских оккупантов, после чего захватчики начали убегать.

Об этом сообщили на странице 32-й ОМБр и опубликовали видео, передает Цензор.НЕТ.

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уничтожение (7001) ВСУ (6610)


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10.10.2023 17:40 Ответить
"Заважали працювати".
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10.10.2023 17:40 Ответить
по двоє треба літати... (
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10.10.2023 17:44 Ответить
Один, похоже, по дороге штаны потерял. Наверное всё было немного по-другому "... придушили своїми ударами російських мінометників ..." Джерело:
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10.10.2023 17:59 Ответить
Судячи по тіні побігли на схід ... Це вже добре !
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10.10.2023 18:07 Ответить
 
 