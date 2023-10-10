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На рекордном расстоянии дрон-камикадзе подрывает вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев поразили самоходную артустановку 2С5 "Гиацинт-С" на рекордном расстоянии – 17,4 километра.

Об этом сообщили производители FPV-дронов "TORO", передает Цензор.НЕТ.

"TORO" также отмечают, что работать на таких расстояниях очень сложно, ведь более дешевый и распространенный дрон "Мавик", который "сопровождает" FPV, так далеко не долетит. Поэтому, по их словам, чтобы достать до цели на рекордном расстоянии, бойцам пришлось подключить один из крылатых беспилотников артиллерийской разведки.

Смотрите также: Украинские аэроразведчики подавили вражеских минометчиков, мешавших работать нашей пехоте. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7001) 72 отдельная механизированная бригада (239) САУ (213)


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Топ комментарии
+13
Представитель движения ХАМАС Абу Убейда:

"Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло."
https://topwar.ru/227745-predstavitel-hamas-izrailju-my-esche-ne-nachinali.html

дежавю ?
хтось це вже казав.....
чи це вже арапський двійничок пуйла
плодяться, курви, як кішечна паличка
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10.10.2023 18:40
+10
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10.10.2023 18:42
+7
чому інженерно не обладнані фланги Авдіївки ?

Сирський абсолютно ігнорує інженерну підготовку -
мав час обладнати оборону Бахмута, а бездарно профукав !
все тримається тільки на мужності Воїнів
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10.10.2023 18:46
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Представитель движения ХАМАС Абу Убейда:

"Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло."
https://topwar.ru/227745-predstavitel-hamas-izrailju-my-esche-ne-nachinali.html

дежавю ?
хтось це вже казав.....
чи це вже арапський двійничок пуйла
плодяться, курви, як кішечна паличка
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10.10.2023 18:40 Ответить
они еще не начинали
а вже пора закінчувати

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10.10.2023 18:42 Ответить
На карте меньше половины Палестины, остальную часть британцы отдали арабам в 1940 г под основание государства "Иордания", другую часть французы отдали Сирии. В 1947г объедок Палестины разделили на ещё одно арабское государство и одно еврейское. Но все арабские страны не согласились отдавать евреям даже метр. Араба стали воевать и до сих пор воюют. А агрессора надо наказывать потерями того, что он имел и мог иметь.
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10.10.2023 19:40 Ответить
Ще одні наркомани, як і Іран. Літак не збивали, Шахеди не відправляли, напад ще не починали.....
Це Ізраїль ще не починав, поки лише літаки керосин палять і зайві бомби кидають, а от скоро почнуть зачистку.
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10.10.2023 18:51 Ответить
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10.10.2023 18:42 Ответить
чому інженерно не обладнані фланги Авдіївки ?

Сирський абсолютно ігнорує інженерну підготовку -
мав час обладнати оборону Бахмута, а бездарно профукав !
все тримається тільки на мужності Воїнів
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10.10.2023 18:46 Ответить
там норм авдос упакован,бетоные укрепы по 4 метра толщины,что зря сосямбой русня 1.5 года занимаеться?может наши максимум метров 300-400 отойдут на том и все ,вангую
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10.10.2023 18:49 Ответить
Укріплення там капітальні Основна проблема, кацапня намагаються окружити і відрізати з тилу
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10.10.2023 19:11 Ответить
Фся пропала?
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10.10.2023 19:20 Ответить
Ні, не все, але той же самий користувач "Бахмутський демон" прямим текстом каже: осіння/зимова військова кампанія України буде оборонною, і досить важкою.

Можливо, важчою за осінь-зиму 22/23.
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10.10.2023 21:09 Ответить
ешо шо пишут?
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11.10.2023 00:58 Ответить
Тим не менш, перша лінія оборони вже прорвана, перемалують другу і намагається контратакувати третя - теж отримує у відповідь проміж рог.
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10.10.2023 19:29 Ответить
И "Байрактары" шо то "молчат".
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10.10.2023 19:25 Ответить
Сейчас разговаривают "Химарсы", разнося в пух и прах российскую артиллерию. "Байрактары" не перебивают, ждут момента, когда надо будет опять добивать бегущую русню.
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10.10.2023 19:30 Ответить
Байрактар - зараз солодка булочка для кацапської реб. Якщо нічого не зміниться в конструкції, то все буде печально. Незрозуміло навіщо той завод в Україні.
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10.10.2023 20:24 Ответить
Пілот ас.
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10.10.2023 18:49 Ответить
FPV-дрон "Буцефал". Це десятидюймовий дрон, який може піднімати ********** вагою до двох кілограмів. Максимальна дальність польоту - 17,6 км. Ці безпілотники виробляє "Ескадрон".
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10.10.2023 20:22 Ответить
... поникли лютики & гиацинты
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10.10.2023 20:55 Ответить
 
 