На рекордном расстоянии дрон-камикадзе подрывает вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев поразили самоходную артустановку 2С5 "Гиацинт-С" на рекордном расстоянии – 17,4 километра.

Об этом сообщили производители FPV-дронов "TORO", передает Цензор.НЕТ.

"TORO" также отмечают, что работать на таких расстояниях очень сложно, ведь более дешевый и распространенный дрон "Мавик", который "сопровождает" FPV, так далеко не долетит. Поэтому, по их словам, чтобы достать до цели на рекордном расстоянии, бойцам пришлось подключить один из крылатых беспилотников артиллерийской разведки.

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