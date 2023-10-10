На рекордном расстоянии дрон-камикадзе подрывает вражескую САУ "Гиацинт-С". ВИДЕО
Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев поразили самоходную артустановку 2С5 "Гиацинт-С" на рекордном расстоянии – 17,4 километра.
Об этом сообщили производители FPV-дронов "TORO", передает Цензор.НЕТ.
"TORO" также отмечают, что работать на таких расстояниях очень сложно, ведь более дешевый и распространенный дрон "Мавик", который "сопровождает" FPV, так далеко не долетит. Поэтому, по их словам, чтобы достать до цели на рекордном расстоянии, бойцам пришлось подключить один из крылатых беспилотников артиллерийской разведки.
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+13 Nataliia Mykhailova #463829
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+7 Nataliia Mykhailova #463829
показать весь комментарий10.10.2023 18:46
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"Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло."
https://topwar.ru/227745-predstavitel-hamas-izrailju-my-esche-ne-nachinali.html
дежавю ?
хтось це вже казав.....
чи це вже арапський двійничок пуйла
плодяться, курви, як кішечна паличка
а вже пора закінчувати
Це Ізраїль ще не починав, поки лише літаки керосин палять і зайві бомби кидають, а от скоро почнуть зачистку.
Сирський абсолютно ігнорує інженерну підготовку -
мав час обладнати оборону Бахмута, а бездарно профукав !
все тримається тільки на мужності Воїнів
Можливо, важчою за осінь-зиму 22/23.