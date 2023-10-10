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На рекордній відстані дрон-камікадзе підриває ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців уразили самохідну артустановку 2С5 "Гіацинт-С" на рекордній відстані – 17,4 кілометра.

Про це повідомили виробники FPV-дронів "TORO", передає Цензор.НЕТ.

"TORO" також відзначають, що працювати на таких відстанях дуже складно, адже дешевший і поширений дрон "Мавік", який "супроводжує" FPV, так далеко не долетить. Саме тому, за їхніми словами, щоб дістати до цілі на рекордній відстані, бійцям довелося підключити один з крилатих безпілотників артилерійської розвідки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські аеророзвідники придавили ворожих мінометників, які заважали працювати нашій піхоті. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7307) 72 окрема механізована бригада (242) САУ (227)


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Топ коментарі
+13
Представитель движения ХАМАС Абу Убейда:

"Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло."
https://topwar.ru/227745-predstavitel-hamas-izrailju-my-esche-ne-nachinali.html

дежавю ?
хтось це вже казав.....
чи це вже арапський двійничок пуйла
плодяться, курви, як кішечна паличка
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10.10.2023 18:40
+10
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10.10.2023 18:42
+7
чому інженерно не обладнані фланги Авдіївки ?

Сирський абсолютно ігнорує інженерну підготовку -
мав час обладнати оборону Бахмута, а бездарно профукав !
все тримається тільки на мужності Воїнів
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10.10.2023 18:46
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Представитель движения ХАМАС Абу Убейда:

"Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло."
https://topwar.ru/227745-predstavitel-hamas-izrailju-my-esche-ne-nachinali.html

дежавю ?
хтось це вже казав.....
чи це вже арапський двійничок пуйла
плодяться, курви, як кішечна паличка
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10.10.2023 18:40 Відповісти
они еще не начинали
а вже пора закінчувати

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10.10.2023 18:42 Відповісти
На карте меньше половины Палестины, остальную часть британцы отдали арабам в 1940 г под основание государства "Иордания", другую часть французы отдали Сирии. В 1947г объедок Палестины разделили на ещё одно арабское государство и одно еврейское. Но все арабские страны не согласились отдавать евреям даже метр. Араба стали воевать и до сих пор воюют. А агрессора надо наказывать потерями того, что он имел и мог иметь.
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10.10.2023 19:40 Відповісти
Ще одні наркомани, як і Іран. Літак не збивали, Шахеди не відправляли, напад ще не починали.....
Це Ізраїль ще не починав, поки лише літаки керосин палять і зайві бомби кидають, а от скоро почнуть зачистку.
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10.10.2023 18:51 Відповісти
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10.10.2023 18:42 Відповісти
чому інженерно не обладнані фланги Авдіївки ?

Сирський абсолютно ігнорує інженерну підготовку -
мав час обладнати оборону Бахмута, а бездарно профукав !
все тримається тільки на мужності Воїнів
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10.10.2023 18:46 Відповісти
там норм авдос упакован,бетоные укрепы по 4 метра толщины,что зря сосямбой русня 1.5 года занимаеться?может наши максимум метров 300-400 отойдут на том и все ,вангую
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10.10.2023 18:49 Відповісти
Укріплення там капітальні Основна проблема, кацапня намагаються окружити і відрізати з тилу
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10.10.2023 19:11 Відповісти
Фся пропала?
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10.10.2023 19:20 Відповісти
Ні, не все, але той же самий користувач "Бахмутський демон" прямим текстом каже: осіння/зимова військова кампанія України буде оборонною, і досить важкою.

Можливо, важчою за осінь-зиму 22/23.
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10.10.2023 21:09 Відповісти
ешо шо пишут?
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11.10.2023 00:58 Відповісти
Тим не менш, перша лінія оборони вже прорвана, перемалують другу і намагається контратакувати третя - теж отримує у відповідь проміж рог.
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10.10.2023 19:29 Відповісти
И "Байрактары" шо то "молчат".
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10.10.2023 19:25 Відповісти
Сейчас разговаривают "Химарсы", разнося в пух и прах российскую артиллерию. "Байрактары" не перебивают, ждут момента, когда надо будет опять добивать бегущую русню.
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10.10.2023 19:30 Відповісти
Байрактар - зараз солодка булочка для кацапської реб. Якщо нічого не зміниться в конструкції, то все буде печально. Незрозуміло навіщо той завод в Україні.
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10.10.2023 20:24 Відповісти
Пілот ас.
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10.10.2023 18:49 Відповісти
FPV-дрон "Буцефал". Це десятидюймовий дрон, який може піднімати ********** вагою до двох кілограмів. Максимальна дальність польоту - 17,6 км. Ці безпілотники виробляє "Ескадрон".
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10.10.2023 20:22 Відповісти
... поникли лютики & гиацинты
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10.10.2023 20:55 Відповісти
 
 