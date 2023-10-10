На рекордній відстані дрон-камікадзе підриває ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців уразили самохідну артустановку 2С5 "Гіацинт-С" на рекордній відстані – 17,4 кілометра.

Про це повідомили виробники FPV-дронів "TORO", передає Цензор.НЕТ.

"TORO" також відзначають, що працювати на таких відстанях дуже складно, адже дешевший і поширений дрон "Мавік", який "супроводжує" FPV, так далеко не долетить. Саме тому, за їхніми словами, щоб дістати до цілі на рекордній відстані, бійцям довелося підключити один з крилатих безпілотників артилерійської розвідки.

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