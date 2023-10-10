На рекордній відстані дрон-камікадзе підриває ворожу САУ "Гіацинт-С". ВIДЕО
Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців уразили самохідну артустановку 2С5 "Гіацинт-С" на рекордній відстані – 17,4 кілометра.
Про це повідомили виробники FPV-дронів "TORO", передає Цензор.НЕТ.
"TORO" також відзначають, що працювати на таких відстанях дуже складно, адже дешевший і поширений дрон "Мавік", який "супроводжує" FPV, так далеко не долетить. Саме тому, за їхніми словами, щоб дістати до цілі на рекордній відстані, бійцям довелося підключити один з крилатих безпілотників артилерійської розвідки.
Топ коментарі
+13 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар10.10.2023 18:40
+10 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
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+7 Nataliia Mykhailova #463829
показати весь коментар10.10.2023 18:46
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"Враг говорит, что мы осуществили на него масштабную атаку. Но наше послание для Израиля состоит в том, что мы ещё не начинали. Всё, что мы сделали, пока не является нападением. Прямого нападения ещё не произошло."
https://topwar.ru/227745-predstavitel-hamas-izrailju-my-esche-ne-nachinali.html
дежавю ?
хтось це вже казав.....
чи це вже арапський двійничок пуйла
плодяться, курви, як кішечна паличка
а вже пора закінчувати
Це Ізраїль ще не починав, поки лише літаки керосин палять і зайві бомби кидають, а от скоро почнуть зачистку.
Сирський абсолютно ігнорує інженерну підготовку -
мав час обладнати оборону Бахмута, а бездарно профукав !
все тримається тільки на мужності Воїнів
Можливо, важчою за осінь-зиму 22/23.