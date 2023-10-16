Украинские пограничники атаковали дроном вражеский грузовик на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Стальной границы" уничтожили дроном-камикадзе вражеский грузовик на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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