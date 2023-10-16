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Украинские пограничники атаковали дроном вражеский грузовик на Купянском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Стальной границы" уничтожили дроном-камикадзе вражеский грузовик на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

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Автор: 

Госпогранслужба (6471) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+8
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16.10.2023 18:41
+4
Виновен. Проехал на красный...
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16.10.2023 19:00
+2
"Не стой под стрелой"!
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16.10.2023 19:10
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16.10.2023 18:41 Ответить
"Не стой под стрелой"!
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16.10.2023 19:10 Ответить
Виновен. Проехал на красный...
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16.10.2023 19:00 Ответить
может этим дронам что-то зажигательное в полезную нагрузку добавлять, чтобы с первого попадания получалось?
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16.10.2023 19:08 Ответить
В того, что с крыльями - сложно что-то добавить, а вот к падающей бомбочке наверное можно добавлять бензинчику например в гандоне... Может кто в теме - поправьте меня...
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16.10.2023 20:12 Ответить
даже половина стакана напалма будут очень кстати.
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16.10.2023 20:15 Ответить
Жалко что *********, удалось спастись.
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16.10.2023 19:41 Ответить
Дверь сама открылась но из нее ни кто не вывалился... То рядом ****** недобитый пробегал в ****)))
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16.10.2023 20:15 Ответить
а вот это весьма сомнительно.
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16.10.2023 20:24 Ответить
"Держприкордонники " , а митники це приватнокордонники ?
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16.10.2023 20:39 Ответить
 
 