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Держприкордонники атакували дроном ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники "Сталевого кордону" знищили дроном-камікадзе ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) знищення (7328)


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Топ коментарі
+8
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16.10.2023 18:41
+4
Виновен. Проехал на красный...
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16.10.2023 19:00
+2
"Не стой под стрелой"!
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16.10.2023 19:10
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16.10.2023 18:41 Відповісти
"Не стой под стрелой"!
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16.10.2023 19:10 Відповісти
Виновен. Проехал на красный...
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16.10.2023 19:00 Відповісти
может этим дронам что-то зажигательное в полезную нагрузку добавлять, чтобы с первого попадания получалось?
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16.10.2023 19:08 Відповісти
В того, что с крыльями - сложно что-то добавить, а вот к падающей бомбочке наверное можно добавлять бензинчику например в гандоне... Может кто в теме - поправьте меня...
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16.10.2023 20:12 Відповісти
даже половина стакана напалма будут очень кстати.
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16.10.2023 20:15 Відповісти
Жалко что *********, удалось спастись.
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16.10.2023 19:41 Відповісти
Дверь сама открылась но из нее ни кто не вывалился... То рядом ****** недобитый пробегал в ****)))
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16.10.2023 20:15 Відповісти
а вот это весьма сомнительно.
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16.10.2023 20:24 Відповісти
"Держприкордонники " , а митники це приватнокордонники ?
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16.10.2023 20:39 Відповісти
 
 