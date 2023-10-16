Держприкордонники атакували дроном ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники "Сталевого кордону" знищили дроном-камікадзе ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Держприкордонслужби.
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