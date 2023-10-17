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Вражеская БМП-1 разлетается вдребезги после детонации боекомплекта. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил гранату на вражескую БМП-1 и спровоцировал детонацию боекомплекта российской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищных взрывов опубликована в соцсетях.

"Легкий незаметный дрон сбросил гранату на вражескую БМП-1, после чего она, как с цепи, сорвалась. Пожалуй, одна из лучших детонаций боекомплекта уничтоженной российской техники украинскими войсками в последнее время", - отмечает автор публикации.

Также смотрите: Украинские военные разбили колонну оккупантов, которая шла на прорыв линии фронта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) уничтожение (7040) БМП (403)


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Гарна робота,слава ЗСУ !
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17.10.2023 12:19 Ответить
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17.10.2023 12:25 Ответить
БМП розлетілась, це все добре, проте де знищені орки? Машина виглядала покинутою. Наштампувати нові бояшанки чи розеонсервувати старі і відправити їх на війну режим путлєра зможе швидше, ніж виростити нового повнолітнього орка.
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17.10.2023 12:27 Ответить
Браво, браво, бравiссiмо - Спiлберг у Голлiвудi ,,вiдпочива''
Виконавцям сценарiя - ОСКАP.
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17.10.2023 14:42 Ответить
 
 