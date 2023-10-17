Вражеская БМП-1 разлетается вдребезги после детонации боекомплекта. ВИДЕО
Оператор украинского дрона сбросил гранату на вражескую БМП-1 и спровоцировал детонацию боекомплекта российской бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищных взрывов опубликована в соцсетях.
"Легкий незаметный дрон сбросил гранату на вражескую БМП-1, после чего она, как с цепи, сорвалась. Пожалуй, одна из лучших детонаций боекомплекта уничтоженной российской техники украинскими войсками в последнее время", - отмечает автор публикации.
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