Вражеская БМП-1 разлетается вдребезги после детонации боекомплекта. ВИДЕО

Оператор украинского дрона сбросил гранату на вражескую БМП-1 и спровоцировал детонацию боекомплекта российской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищных взрывов опубликована в соцсетях.

"Легкий незаметный дрон сбросил гранату на вражескую БМП-1, после чего она, как с цепи, сорвалась. Пожалуй, одна из лучших детонаций боекомплекта уничтоженной российской техники украинскими войсками в последнее время", - отмечает автор публикации.

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