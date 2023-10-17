Бойцы с ветерком везут на броне пленных оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен нескольких оккупантов на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно рассмотреть по меньшей мере троих пленных, которых бойцы положили на переднюю часть своей бронемашины и быстро везут по лесной дороге.
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+30 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий17.10.2023 16:17
+8 Tema9
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+6 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий17.10.2023 16:21
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Чтобы этих упырей в плен взять
Где они эти силы берут?
Больше 600 дней
Кацапів ще мільони - це треба памятати.