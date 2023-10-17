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Бойцы с ветерком везут на броне пленных оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен нескольких оккупантов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно рассмотреть по меньшей мере троих пленных, которых бойцы положили на переднюю часть своей бронемашины и быстро везут по лесной дороге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант сдался беспилотнику: "Написал на листке, что хочу жить и показал коптеру". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19400) пленные (2143)


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Топ комментарии
+30
Как на "волгє"-с алєнямі на капотє...
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17.10.2023 16:17
+8
Сподіваюсь водій не пропускав жодної ями и горба на дорозі.
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17.10.2023 16:27
+6
А сколько сил они потратили
Чтобы этих упырей в плен взять
Где они эти силы берут?
Больше 600 дней
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17.10.2023 16:21
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Как на "волгє"-с алєнямі на капотє...
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17.10.2023 16:17 Ответить
Ток зачем надо было место занимать на БТРе? Можно было просто за ножки привязать и волоком тащить...
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17.10.2023 17:06 Ответить
А сколько сил они потратили
Чтобы этих упырей в плен взять
Где они эти силы берут?
Больше 600 дней
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17.10.2023 16:21 Ответить
Сподіваюсь водій не пропускав жодної ями и горба на дорозі.
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17.10.2023 16:27 Ответить
Хоч раз на чомусь броньованому аби проїхав , то знав би що ср@ти бронетехніці на горби і ями при її вазі , щукай інший привід для жартів , ті кацапські падли доїхали без малого не на перині , та іще і в полон де їх відгодують , вилікують і зуби гнилі на нові замінять ((
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17.10.2023 19:27 Ответить
Орки на шару катаються.
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17.10.2023 16:33 Ответить
Помнишь карикатуру - Ми з кацапом катаємся на гойдалці?
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17.10.2023 17:28 Ответить
Я все время говорю , что хороший скотч в хозяйстве всегда пригодится ...
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17.10.2023 17:00 Ответить
Услі де забуксуе,можна під колеса положити.
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17.10.2023 17:02 Ответить
остается открытым вопрос - почему при всем видимом ими же у себя ******* они не сдаются в плен пачками?
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17.10.2023 17:04 Ответить
Фома неверующий, для тебя пачка это сколько штук орков? 4-5 штук это пачка? Или ты сколько хочешь
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17.10.2023 17:27 Ответить
ну так скажем, уровень нежелания воевать и умирать за ***** в армии рашки должен быть таким, что сдача в плен должна стать повальным явлением. тут приводились цифры, что уничтожение одного рашенского солдата обходится в 10000 у.е., значит если он сдастся в плен, то такой способ будет "уничтожения" позволит существенно сэкономить, как на боеприпасах, так и на жизнях и здоровье наших бойцов. то есть убивать противника современным конвенциональным оружием куда дороже, чем брать и содержать его в плену. также сдача в плен - это при должном пиаре будет заразительным примером, а при должном поощрении способно создать у противника существенные проблемы с пополнением, мобилизацией и т.д. а также, при обмене такой противник уже не будет пользоваться доверием и не будет служить на переднем крае, он поневоле будет носителем опыта плена и развеивать сомнения у сослуживцев.
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17.10.2023 18:05 Ответить
Для того щоб рівень небажання воювати піднявся - потрібно щоб свідомість перевищила рівень ідіотизму , що у ситуації з ордою майже неможливо досягти . Ну а щодо "довіри" поміж кацапами , то вже є кадри що по третьому колу в полон попали , виходить що для них це не проблема , коли у тилу дондони стоять ((
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17.10.2023 19:33 Ответить
Бо пачками вони дохнуть , скрєпи "захищаючи" .
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17.10.2023 19:28 Ответить
Красівчикі!
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17.10.2023 17:10 Ответить
Гарна картина.
Кацапів ще мільони - це треба памятати.
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17.10.2023 19:06 Ответить
татишо)
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18.10.2023 07:08 Ответить
 
 