Бойцы с ветерком везут на броне пленных оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен нескольких оккупантов на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно рассмотреть по меньшей мере троих пленных, которых бойцы положили на переднюю часть своей бронемашины и быстро везут по лесной дороге.

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