Воины ВСУ уничтожили миномет оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

На Бахмутском направлении воины 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили миномет оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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