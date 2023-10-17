Воины ВСУ уничтожили миномет оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
На Бахмутском направлении воины 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили миномет оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Тентик натянула, как на пляже
Зелененький
И все пошло не по плану
Точнее - пошло по украинскому плану
А как иначе на украинской земле?