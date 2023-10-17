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Воины ВСУ уничтожили миномет оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

На Бахмутском направлении воины 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили миномет оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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уничтожение (7040) Бахмут (1603) 26 артиллерийская бригада (31)


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финита ля комедия.
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17.10.2023 17:13 Ответить
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17.10.2023 17:13 Ответить
Так русня старалась
Тентик натянула, как на пляже
Зелененький
И все пошло не по плану
Точнее - пошло по украинскому плану
А как иначе на украинской земле?
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17.10.2023 17:16 Ответить
БРИГАДІ ПОВАГА, респект та уважуха!
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17.10.2023 22:23 Ответить
 
 