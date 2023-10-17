Нацгвардейцы зачистили вражеские позиции на Запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы 14-й бригады Нацгвардии "Красная Калина" при поддержке артиллерии провели успешный штурм российских позиций на Запорожье. Украинские артиллеристы накрыли вражеские окопы, пока штурмовики сидели в засаде. Затем бойцы начали постепенно продвигаться по окопу, зачищая блиндажи.
Наши воины ликвидировали оккупантов, но части военных РФ все же удалось бежать, передает Цензор.НЕТ.
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