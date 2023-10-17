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Нацгвардейцы зачистили вражеские позиции на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 14-й бригады Нацгвардии "Красная Калина" при поддержке артиллерии провели успешный штурм российских позиций на Запорожье. Украинские артиллеристы накрыли вражеские окопы, пока штурмовики сидели в засаде. Затем бойцы начали постепенно продвигаться по окопу, зачищая блиндажи.

Наши воины ликвидировали оккупантов, но части военных РФ все же удалось бежать, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины ВСУ уничтожили миномет оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

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ликвидация (3608) Запорожская область (3126)


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Слава ЗСУ! Я увесь день під враженням від АТАCMS...це щось!!
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17.10.2023 17:36 Ответить
так-а рашисти враженні в повному сенсі цього слова так шо аж подохли від враження...
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17.10.2023 17:43 Ответить
Рідненькі, бережи вас Господь
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17.10.2023 18:04 Ответить
Багато уже твоя вигадана химера зберегла? Бо щось не дуже видно.
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17.10.2023 21:43 Ответить
где термобарические боеприпасы? от них окопы, блиндажи и прочие "лисьи" норы не спасают.
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17.10.2023 18:22 Ответить
Хорошо, но мало, биляд.
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17.10.2023 19:53 Ответить
Мало, но хорошо, більядь)
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17.10.2023 22:21 Ответить
 
 