Нацгвардейцы зачистили вражеские позиции на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 14-й бригады Нацгвардии "Красная Калина" при поддержке артиллерии провели успешный штурм российских позиций на Запорожье. Украинские артиллеристы накрыли вражеские окопы, пока штурмовики сидели в засаде. Затем бойцы начали постепенно продвигаться по окопу, зачищая блиндажи.

Наши воины ликвидировали оккупантов, но части военных РФ все же удалось бежать, передает Цензор.НЕТ.

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