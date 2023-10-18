Бойцы "Азова" уничтожили инженерную технику противника. ВИДЕО

После наведения и корректировки батареи управления и артиллерийской разведки 12-й бригады спецназа НГУ "Азов" артиллеристы атаковали инженерную технику россиян. Воины обезвредили путепрокладчик БАТ-2, понтон, а также манипулятор, разгружавший "зубы дракона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники врага опубликовали на официальном канале бригады спецназначения НГУ "Азов"

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