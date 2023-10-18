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Новости Видео Война
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Бойцы "Азова" уничтожили инженерную технику противника. ВИДЕО

После наведения и корректировки батареи управления и артиллерийской разведки 12-й бригады спецназа НГУ "Азов" артиллеристы атаковали инженерную технику россиян. Воины обезвредили путепрокладчик БАТ-2, понтон, а также манипулятор, разгружавший "зубы дракона".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники врага опубликовали на официальном канале бригады спецназначения НГУ "Азов"

Смотрите: Пограничники поразили российский ЗРК "ТОР М2" и 3 единицы вражеской техники. ВИДЕО

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уничтожение (7040) ВСУ (6629)


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А от зі шляхопрокладачем невдобно вийшло, бо то ж любима іграшка зелені!
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18.10.2023 04:04 Ответить
Ти щось плутаєш! "Улюблена іграшка зелені" - не "шляхопрокладач" (танк з бульдозерною навіскою замість башти з гарматою) а "асфальтоукладач" яким можна класти асфальт прямо на грунт - для замилювання очей Та й красти з нього зручніше!
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18.10.2023 06:46 Ответить
то вони тим маніпулятором пірамідки будують.типу границю влаштовують
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18.10.2023 08:18 Ответить
Понтон дырявый!
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18.10.2023 12:31 Ответить
Вже так.
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18.10.2023 14:19 Ответить
 
 