Бойцы "Азова" уничтожили инженерную технику противника. ВИДЕО
После наведения и корректировки батареи управления и артиллерийской разведки 12-й бригады спецназа НГУ "Азов" артиллеристы атаковали инженерную технику россиян. Воины обезвредили путепрокладчик БАТ-2, понтон, а также манипулятор, разгружавший "зубы дракона".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники врага опубликовали на официальном канале бригады спецназначения НГУ "Азов"
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Volodymyr Pinchuk #487682
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