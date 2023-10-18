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Новости Видео Война
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Башня вражеского Т-62 взлетает вверх после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе попал во вражеский танк Т-62 и спровоцировал детонацию боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищной детонации, во время которой танку сорвало башню, опубликована в соцсетях.

"Бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном. Дальше была мощная детонация и уничтожен до основания российский хлам", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

беспилотник (3653) танк (2260) уничтожение (7040)


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Топ комментарии
+9
Зачем давать врагу подсказки , позволять учиться на своих ошибках ? В следуущий раз они боекомплект не загрузят .
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18.10.2023 15:36
+6
Высоко летит - дождя не будет
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18.10.2023 15:44
+3
Зачем танк без бк?
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18.10.2023 15:47
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Баба Яга?
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18.10.2023 15:32 Ответить
баба яга то бомбер
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18.10.2023 15:33 Ответить
Зачем давать врагу подсказки , позволять учиться на своих ошибках ? В следуущий раз они боекомплект не загрузят .
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18.10.2023 15:36 Ответить
следующий .
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18.10.2023 15:37 Ответить
Зачем танк без бк?
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18.10.2023 15:47 Ответить
То був непоганий жарт
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18.10.2023 15:51 Ответить
Я об этом не подумал . Интересная мысль .
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18.10.2023 15:59 Ответить
В штыковую пойдут как завещал Суворов.
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18.10.2023 16:38 Ответить
щоб не вибухати від попадання дрона чи джавеліна, **** нє ясно.
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18.10.2023 22:04 Ответить
... или башню приварят
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18.10.2023 16:54 Ответить
нєа, вобше не поставлять, типа спеціально, щоб не було чому відриватись.
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18.10.2023 22:05 Ответить
Восени завше танкові башти злітають та відправляються у вирій...
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18.10.2023 15:39 Ответить
Высоко летит - дождя не будет
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18.10.2023 15:44 Ответить
Оце з'їздили погриліти ...
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18.10.2023 15:47 Ответить
І це, до уваги, звичайним веслом.
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18.10.2023 15:55 Ответить
От дрона улетает башня. У кацапов деревянные танки?
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18.10.2023 17:00 Ответить
А Т62 это вроде украинский танк, не? Если так, то это был трофейный? Или у орков тоже такие есть?
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18.10.2023 17:03 Ответить
Танк Т-62 виготовлявся Уралвагонозаводом і виготовлено було близько 28 000 шт.
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18.10.2023 19:48 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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18.10.2023 18:18 Ответить
 
 