Башня вражеского Т-62 взлетает вверх после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе попал во вражеский танк Т-62 и спровоцировал детонацию боекомплекта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищной детонации, во время которой танку сорвало башню, опубликована в соцсетях.
"Бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном. Дальше была мощная детонация и уничтожен до основания российский хлам", - говорится в комментарии к видео.
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