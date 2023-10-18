Башня вражеского Т-62 взлетает вверх после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе попал во вражеский танк Т-62 и спровоцировал детонацию боекомплекта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищной детонации, во время которой танку сорвало башню, опубликована в соцсетях.

"Бойцы искусно попали в боекомплект танка Т-62 FPV-дроном. Дальше была мощная детонация и уничтожен до основания российский хлам", - говорится в комментарии к видео.

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