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Бойцы ВСУ взяли в плен наемника из Непала под Авдеевкой. ВIДЕО

Еще недавно боевик Бибек Катри, подписавший контракт с Минобороны РФ и проходящий службу в одной из бригад ВДВ, находился на реабилитации в госпитале Луганской области после ранений. Там вместе с другом даже записал видеоролик со словами благодарности за письма от российских детей. Уже в плену непальский десантник не скрывает, что убивал жителей чужой страны только за деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Бибек хотел вернуться домой успешным, но теперь называет Путина Гитлером.

В армию РФ на контракт непальцы устремились после того, как в мае Россия упростила доступ к гражданству после года военной службы. Некоторые для этого оставили службу в непальской армии.

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Автор: 

армия РФ (19400) плен (2620)


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Топ комментарии
+66
Цей нєпалєц то є продукт, зачатий нєпальцем і непалкой.
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18.10.2023 19:38
+62
Падло безпринципне.

У Жовті Води його, чи Смоліне -- хай уран колупає по 12 годин на день до кінця своїх нікчемних днів.
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18.10.2023 19:39
+50
В добрі старі часи козацької вольниці посадили б цих горе-вояк на кіл мордами до Непалу і нехай виглядають свою засніжену Джомолунгму.
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18.10.2023 19:40
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Шкода, що взяли його в полон. На кого його міняти, воно нікому не потрібне.
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18.10.2023 21:17 Ответить
паленый непалец = пальцем деланный
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18.10.2023 21:47 Ответить
Вешать нах! Беспощадно.
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18.10.2023 21:55 Ответить
На дибу нехристя.
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18.10.2023 22:28 Ответить
Кожен житель Непалу народжений не-пальцем і не-палкою.
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18.10.2023 22:42 Ответить
Як же так трапилось, що 2 армія світу збирає по світу подібне біосміття. Може ********* знає ?
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18.10.2023 22:49 Ответить
Каторга- це краще місце для отаких хероїв,якщо не можна стратити.
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18.10.2023 22:51 Ответить
ми таких українок з сектору евакуюємо! мати Україно
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18.10.2023 23:17 Ответить
Домой в свой обезьянник этот ублюдок должен вернуться инвалидом.
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18.10.2023 23:18 Ответить
Короче я так понял "Понять и простить". Пусть пойдёт по второму кругу
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19.10.2023 01:07 Ответить
мы самые гуманные
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19.10.2023 01:31 Ответить
думаю цю мразоту треба пустити на органи і показати всьому світу, шо б всяка ***** сралася в Україну суватися
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19.10.2023 02:20 Ответить
оркам це лайно на обмін непотрібне, найдоцільніше дійсно примусити його виконувати норму на урановій шахті, якщо відмовиться, нехай здохне від голоду, бо ж відпустити не можна, ця істота перейшла межу, коли погодилася за гроші вбивати українців
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19.10.2023 06:43 Ответить
У НАС ПОРА СТРОИТЬ ТЮРЬМЫ НЕБОСКРЁБЫ !?)
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19.10.2023 08:06 Ответить
с пентхаусами?
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19.10.2023 10:35 Ответить
Нащо?Годувати цю мразоту?Хіба шо використовувати їх на небезтечних роботах, наприклад на размініванні чи в уранових ша хтах.
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19.10.2023 13:29 Ответить
na vosstanovlenie !!!!! otrabatyvat'...za paiku !!!
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19.10.2023 09:55 Ответить
ужасы русского мира
впрочем, нам тоже не помешают наемники
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19.10.2023 10:13 Ответить
ідіот.
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19.10.2023 10:34 Ответить
Банан мавпі! Шкіряний...
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19.10.2023 10:56 Ответить
отрубать башку и послать до пасольства непала, хай маме отправят, у ридный непал.
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19.10.2023 11:58 Ответить
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