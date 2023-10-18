Украинские военные поразили оккупантов, которые запускали разведывательные БПЛА. ВИДЕО
Украинские военные нанесли удар по российским операторам разведывательных беспилотников "Орлан-10" недалеко от линии фронта. С помощью этих БПЛА враги разведывают расположение позиций Сил обороны Украины и гражданских объектов в прифронтовых населенных пунктах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку совершили артиллеристы, а координировал их действия и снял атаку на врагов украинский дрон.
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Для профілактики.
В період літній-
Прилетіла кабзда-
Таке буває, коли
Око ВСУ знаходить їхні гнізда-
Та наность удар...
Ховатись вжо пізно...