Украинские военные поразили оккупантов, которые запускали разведывательные БПЛА. ВИДЕО

Украинские военные нанесли удар по российским операторам разведывательных беспилотников "Орлан-10" недалеко от линии фронта. С помощью этих БПЛА враги разведывают расположение позиций Сил обороны Украины и гражданских объектов в прифронтовых населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку совершили артиллеристы, а координировал их действия и снял атаку на врагов украинский дрон.

Читайте также: ВСУ отразили вражеские атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, - Генштаб