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Украинские военные поразили оккупантов, которые запускали разведывательные БПЛА. ВИДЕО

Украинские военные нанесли удар по российским операторам разведывательных беспилотников "Орлан-10" недалеко от линии фронта. С помощью этих БПЛА враги разведывают расположение позиций Сил обороны Украины и гражданских объектов в прифронтовых населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку совершили артиллеристы, а координировал их действия и снял атаку на врагов украинский дрон.

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Автор: 

ликвидация (3608) ВСУ (6629)


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Я так розумію що ніхто нікуди вже не летить, ну хіба що до кобзона .
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18.10.2023 20:49 Ответить
Був орлан став козлан.
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18.10.2023 20:55 Ответить
начался новый виток контрбатарейной борьбы. выбивают "глаза"
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18.10.2023 21:01 Ответить
Туди б ще декілька раз....
Для профілактики.
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18.10.2023 21:09 Ответить
В гніздо орланів...
В період літній-
Прилетіла кабзда-

Таке буває, коли
Око ВСУ знаходить їхні гнізда-
Та наность удар...
Ховатись вжо пізно...
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18.10.2023 21:22 Ответить
мало
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18.10.2023 21:40 Ответить
Дуже гарно, але нахіба викладувати це відео? Щоб кацапи на лівому березі сралися від іменника Пойма
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18.10.2023 22:00 Ответить
Кінець авіамодельного гуртка. "Бедные пионеры ай- я-яй...."
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18.10.2023 22:08 Ответить
там варто було повторити... по сусіднім корчам...
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19.10.2023 00:39 Ответить
 
 