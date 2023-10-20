РУС
"Россия за все заплатит! Сделаем так, что Украина победит", – соратник Нетаньяху Вейтман пригрозил россиянам в эфире RT. ВИДЕО

Один из лидеров провластной партии Израиля "Ликуд" Амир Вейтман пригрозил России за поддержку ХАМАС и Ирана.

Он сделал это в эфире российского пропагандистского канала Russia Today, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что вы на российской зарплате, я понимаю, что это российская пропаганда, но вам нужно быть очень осторожными. Потому что вот что я вам скажу: мы завершим эту работу, мы победим, потому что мы сильнее. После этого Россия заплатит, поверьте мне, Россия заплатит. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид против нас", - сказал Вейтман.

Читайте также: Россия и ХАМАС подобны, потому что ведут варварские войны, - фон дер Ляен

Ведущий переспросил, действительно ли он подразумевает Москву. Вейтман ответил утвердительно.

"Теперь послушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну, это займет время, но мы выиграем, а после этого не забудем того, что вы делаете. Мы придем и сделаем так, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали - вы как Россия, вы как враги Израиля, и вы как люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забудем, запомните в точности, что я вам говорю. Вы заплатите", – резюмировал он.

Также читайте: Кремль будет пытаться заморозить войну в Украине, ЕС и США не должны это позволить, - фон дер Ляйен

+47
Щас в запарєбрікє начньуцца взриви скрєпних пєрдаков...
20.10.2023 10:02 Ответить
+37
А що Їзраїлю заважало зробити це раніше,що заважало підтримати Україну відвернувши,можливо,напад на Ізраїль?!
20.10.2023 10:03 Ответить
+29
Похоже, что мы с Израилем пересели в одну лодку!
Двоим грести всегда легче, если решили плыть в одном направлении....
20.10.2023 10:06 Ответить
Виверження вулканів , з гейзерами
20.10.2023 10:18 Ответить

20.10.2023 10:43 Ответить
Прєкрасний тост!
20.10.2023 10:46 Ответить
Чому? Запоребрік - нацисти, для них це очікувана заява.
20.10.2023 11:38 Ответить
Счме це і є тим головним висновком, чи запитанням.
20.10.2023 10:10 Ответить
Плохо ответы просто искали. Израильтяне сразу сказали что - будем помогать нелетальним так как у нас тут своя война и парашка может вместе с ираном на нас надавить. Вот мы видим как они могут надавить. Почему это сделали если были договорённости и Израиль нам помогал только нелетальным оружием, вот в чем вопрос. Хотя а может не только нелетальным стал помогать и все заверте....
20.10.2023 10:59 Ответить
дєд на палкє в руках бєні нітаньяхі заважав.
20.10.2023 10:17 Ответить
Вони робили вигляд що це їх не стосується, і вони нічого не бачать!!!
20.10.2023 10:22 Ответить
шо там в итальянских окопах? Все издалека тебе наверное видно.
20.10.2023 10:57 Ответить
Ось дивись, я на Купянському напрямку, але показує що я в окопах Польщі. Це Старлінк)
20.10.2023 11:07 Ответить
Ти типу закидуєш, немов ти комбат?😁 Старлінк, це штаб батальону. Чи ти канал комбату на крису забиваєш?
20.10.2023 11:40 Ответить
Якщо ти вважаєш, шо старлінк це опція, яка доступна тільки комбатам, то ти справжній сібіряк. Повідомляю для обмежених - вони стоять майже на кожному ВОПі, хлопці для себе купують іх за потреби. Звичайно, в глубінкє про таке навіть не мріють.
20.10.2023 13:15 Ответить
Ми купили собі старлінк)))
21.10.2023 20:23 Ответить
До речі ЗСУшні старлінки показують американські IP))
20.10.2023 11:41 Ответить
Упс!
20.10.2023 14:54 Ответить
А ти приїдь і подивись, москалику!!!
20.10.2023 12:18 Ответить
як у мультику про котиків, яких тітка посилала накуй,
пики хата не згоріла...
20.10.2023 10:30 Ответить
Боязнь того что рф будет мстить потдерживая исламских террористов.А теперь боятся нечего-атака на Израиль произошла
20.10.2023 10:31 Ответить
Амір Вейтман- не є одноосібним лідером "влади", там каоліція..., і яка не яка а про-ізраельська, зі своеюполітикою..., можливо хоч тепер щось усвідомлять глибше...
20.10.2023 11:35 Ответить
То є має назву--трохи пізно всралися,!,
20.10.2023 12:11 Ответить
Лучше поздно, чем никогда . . .
В нынешней ситуации подход "а я же Вам говорил, а теперь я на вас обиделся, мы в разных песочницах" - он же будет неконструктивен.
Одумался Израиль сейчас - жаль, что не раньше, но всё равно хорошо, что появляется у нас такой союзник. Даже если это союзничество временное и связанное не с их переживанием за нас, а с их желанием отомстить - нам всё равно это очень и очень хорошо.
20.10.2023 14:35 Ответить
Что мешало? Думаю окружение ста миллионов арапов, которые с Москвой в десна жахаются. Пытались, надеялись, что если будут тихо сидеть под веником, руснявые не будут натравливать зверей
20.10.2023 14:58 Ответить
Ага, треба ж якось тепер рятувати "голослівними заявами" рейтинги партії коли допустили таку фатальну свою помилку...
20.10.2023 10:04 Ответить
Не знаю, как они будут дамбить расею, ведь там вся верхушка ихния мышыбраты-маланцы. Всякие там вротенберги, абрамовичи и другие олигофрены. Как по мне то пустые слова, к сожалению
20.10.2023 10:06 Ответить
😊 Повірте мені, між собою вони ********* так, що нам і не снилося. Особливо, коли з двох боків свої. Подивіться на ізраїльські вибори. Найкраща риса євреїв - це вміння зібратись разом перед чужим. От в українців того нема.
20.10.2023 10:13 Ответить
Хотелось бы... Но чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь: политики между собой всегда договорятся..
20.10.2023 10:16 Ответить
Розумні - так. Але таких мало. На жаль.
20.10.2023 10:23 Ответить
Як це нема?! Кацапи ж перед вторгненням бачили в Україні роздрай, і думали, що і перед мордою ворога буде те саме. А, якщо говорити назагал, то Україна роз'єднана настільки, наскільки окацаплена. Бо ялових чи антиукраїнських політиків до влади в Україні призводив дуже часто страх "насільствєнной украінізациі". При чому цей страх часто був притаманний і суржикомовним. Саме через їхню розумову обмеженість.
А щодо Ізраїлю, то там існує потужне лоббі, що обстоює думку родового антисемітизму українців. Про те, що чорні сотні - це породження імперської московії, там не ******* згадувати.
20.10.2023 11:04 Ответить
А у на зато все щири украинцы.
20.10.2023 10:48 Ответить
НПЗД, КЦП!
20.10.2023 11:16 Ответить
Вспомните 1917-й, почитайте историю внимательно (особенно до 1917-го), и тогда всё поймёте.
20.10.2023 12:37 Ответить
В прямом эфире РТ что-то пошло не так
20.10.2023 10:05 Ответить
Памятайте що у пу є друзі євреї, вони йому скажуть що Вейтман позор єврейського народу.
20.10.2023 10:05 Ответить
Але в якийсь момент вони перестрибнуть в іншу лодку. Так що особливо не розраховуйте на них.
А то буде як з зеленим лідором.
Очікування - епоха справедливості та процвітання
Реальність - війна, тоталітаризм, злидні...
20.10.2023 10:21 Ответить
Ще - узурпація , 💩🤢КАЛОМАРАФОН , МАРАДЕРСТВО на крові , журнашлюхи на підтанцевці жОПи ………
20.10.2023 10:57 Ответить
Ми не розраховуем на них... У нас вiра та надiя
на Господа i ЗСУ! 🙏🙏🙏
20.10.2023 12:26 Ответить
На якого саме Господа?
20.10.2023 13:09 Ответить
Чи правильно я розумію, що ця війна, смерті, руйнування це такий план Господа, що зробити нас сильнішими та підготувати до якоїсь найвищої цілі?
Чи може він був зайнятий іншими справами, не догледів та не встиг зупинити цю війну?
20.10.2023 13:14 Ответить
Не дай бог. Эти только под себя гребут. Сойдем с этой лодки голые и босые.
20.10.2023 10:47 Ответить
Кто такие эти? Может подскажите где они больше под себя гребли в концентрационном лагере Маутхаузен-Гузен или Дахау???
20.10.2023 13:04 Ответить
У війні України проти росії.
Де українці майже як євреї під час другою світової
Але у уряда Ізраїлю повилазило... нічого не бачуть та продовжують обійми з ********* нацистами (росія).
Але я знаю що багато громадян Ізраїлю допомагають українцям. І за це їм велика подяка.
20.10.2023 13:21 Ответить
Ваш комент за Господа заспамили, тому я вiдповiдь пишу тут...

Нам не дано зрозуміти плани та дії Господа!Просто ТРЕБА ЙОМУ ДОВIРЯТИ! Ми відійшли від Бога, грішимо і не каємося... Це Господь у 2019 р. обрав зеленського?! А зараз наслiдки вибору
"мудрого" нарIду...

"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.

9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших."🙏🙏🙏
Бiблiя Iсаiя 55
21.10.2023 11:13 Ответить
Звісно,
якщо щось добре - то це Бог.
Якщо погане - сам винен.
Досить вже сподіватися на якісь найвищі та перкладати відповідальність на якісь найвищі сили.
21.10.2023 12:14 Ответить
Мій комент про Гсспода ніхто не заспамив. Його видно і можна відповісти.
Не побачили? Чи прийняли бажане за дійсне?
21.10.2023 12:23 Ответить
Дякую за комент. А я про вас згадувала, розмірковуючи про ваші слова... Розповім про нашу родину. У нас із братом був ********, але й суворий батько. Ця подія сталася у 70 роках-брату було років 16-17. Ось одного разу батько, а він був фронтовиком - у 18 років пішов на фронт і дуже добре знався на людях, повертався пізно з роботи і побачив брата в поганій компанії.

Він покликав його додому і попередив брата, щоб більше тато його не бачив у цій компанії... Минуло трохи часу і тато знову побачив брата з ними. Прийшов брат додому і батько ременем так відходив дупу, що брат тиждень не ходив на заняття в технікум і не міг сидіти... А далі сталося ось що-поруч із нашим будинком був телефон-автомат і ввечері до нього підійшов зателефонувати молодий прокурор, який тільки приїхав у наше місто та ця компанія ВБИЛА його. Вбивць швидко знайшли і посадили... Так ось про що я-дупа брата зажила, а долю його і життя тато не дав йому собi зіпсувати. Земні батьки піклуються про наше земне життя і тіло, а Батько Небесний про нашу душу і де ми проведемо Вічність! Береже вас Господь!
22.10.2023 16:11 Ответить
Вы еще испанскую инквизицию вспомните. Вечно гонимые, солнцем палимые. А за Дахау до сих пор Германию ошкуривают, 80 лет прошло, а все мало.
20.10.2023 15:17 Ответить
Сколько бы не прошло и сколько как вы говорите ошкуривает Германия не возможно возместить потерю близких и откуда такая у вас злость на этот народ что они вам сделали плохого???
20.10.2023 15:39 Ответить
Отвечу. Мой близкий человек умирал от рака. Чтобы его спасти приходилось продавать вещи из дому. Его еврейские родственники- мама с папой очень горевали. Но денег на лечение не дали, ни копейки. Несколько лет мы боролись, но чуда не случилось. А у родителей, как оказалось, была оч. крупная сумма- несколько десятков ты. долларов. И это был их единственный ребенок. Единственный, ****!
20.10.2023 17:29 Ответить
украинцы там тоже были, и не мало. Варежки только не догадались открыть, что они самые несчастные
22.10.2023 00:02 Ответить
Ага, так ***** і злякалось. Вони кинуть все бабло, щоб знищити єврейську незалежність та єврейський народ. На касапії стара приказка зараз дуже актуальна : "Если в кране нет воды, значит выпили жиды". касапи сплять і бачать як горить Єрусалим, щоб маЦКва стала другою столицею християнства, якщо дістатись до Ізраїля руки короткі.
20.10.2023 10:07 Ответить
чекаємо на висер соловья що він вже не єврей а мордвін
20.10.2023 10:07 Ответить
Знаєш чим "професійний єврей" відрізняється від звичайного? (а також християнина буддиста чи мусульманина)? У нього "крайня плоть" пристібається на "блискавку" Коли йому вигідно - він і сало їсть А коли треба - він відстібує "шкурку" і кричить про те що "евреев ущемляют!"
Соловйов - типовий "професійний єврей"!
20.10.2023 10:20 Ответить
Ага.. Натуральний мардвін, на фсю мацкву такой адин..)))
20.10.2023 10:21 Ответить
В ефірі був "позор єврейського народа", "євронацист" 😕

Только ми тут на раше настоящие хорошие евреи 😂
20.10.2023 10:28 Ответить
20.10.2023 10:38 Ответить
Щось це менi нагадує...
20.10.2023 12:29 Ответить
расія до кінця свого існування за свої злодійства не разрахуєтся
20.10.2023 10:14 Ответить
О, как заговорили, когда самих прижало
20.10.2023 10:14 Ответить
чекайте сьогодні твіт в телеграмі алкаша мідвєдєва про ядерний пєпєл над ізраілєм та скачання машки алкашки про визвемо посла
20.10.2023 10:17 Ответить
Ой скорішеб...
20.10.2023 10:17 Ответить
Московити отримали ще одного ворога!!! Побачимо що Ізраїль нам запропонує!!!!
20.10.2023 10:24 Ответить
Сподіваюсь він змусить за все заплатити не тільки росію, а згодом і ізраїльських ************** і можливо серед них виявиться і Натаньяху.
20.10.2023 10:31 Ответить
Натанияху по любому не жилец. В политическом смысле, конечно. После войны его выкинут из кресла, без вариантов. Эпический ***** с хамасом, плюс ещё погибнут сотни, если не тысячи солдат в газе, когда начнётся наземная операция. В Израиле за такое не прощают, одна бывшая киевлянка могла бы подтвердить, если б была жива ещё
20.10.2023 15:05 Ответить
тю, а я думаю чого це сьогодні так потепліло. то на раіссє пердаки горять.
20.10.2023 10:41 Ответить
Ой, а что случилось? Уже с Путей в десна не долбитесь? Как в жопу жареный петух клюнул, так в мозгах и прояснилось.
20.10.2023 10:45 Ответить
чий "жарений пєтух " ?? роССійський ?? Тоді усе логічно - образа на обман і зраду.
20.10.2023 11:21 Ответить
20.10.2023 10:49 Ответить
We (владимир)
Will (владимирович)
Pay (путин)
Природа любит жестко пошутить....
20.10.2023 11:07 Ответить
- Шо , вигнали?(Украина)
- Так я это..(Израиль)
- Теперь как я)))
20.10.2023 11:07 Ответить
You SHALL pay the price. Not "WILL"
20.10.2023 11:08 Ответить
в конесном итоге московию будут пи#дить все.
20.10.2023 11:10 Ответить
20.10.2023 11:18 Ответить
Включно з китйозами,,),,там вузькоокі,), ще прозріють,), у яку куйню вляпалися,),
20.10.2023 12:10 Ответить
Самое печальное то, что когда ***** даст евреям заработать пару-тройку лишних миллиардов баксов - они быстро забудут все и, надев КОЛОРАДСКИЕ ЛЕНТЫ, побегут наперегонки целоваться с ним в ЗАСОС.
20.10.2023 11:23 Ответить
Але поки що, окрім, системи оповіщення аля рожка шофара, не дали нічого. І та система якось стрьомно звучить, хтось би її перевірив на частоти і таке інше.
20.10.2023 11:33 Ответить
Хорошая новость. Но пока она означает только одно - Нетаньягу потерял контроль над собственной партией. Его скоро выкинут и будут судить, но пока наше правительство жуликов воров и фанатиков у власти - сложно ожидать перемены политики по отношению к Украине. Потому что у них вообще нет политики - они пришли бюджет дерибанить и диктатуру строить - а приходится воевать. Звучит похоже, правда? Но хорошая новость в том, что их скоро сметут, а Украина и Израиль объективно находятся в одном лагере и должны быть союзниками. Так и будет.
20.10.2023 11:40 Ответить
Нетаньягу не потерял контроль над собственной партией. Израильская левота, которую ты собой представляешь, потеряла берега. Именно благодаря блевотной левоте, шатающей Израиль уже почти год, хамас так осмелел. Хамас открыто это говорит. И да - НДИ - ФСБ-эшная, прокремлёвская партия "российских соотечественников" существует на деньги кремля.
20.10.2023 12:22 Ответить
Deutscher Jude - guten Tag.
20.10.2023 12:26 Ответить
Спам
20.10.2023 12:57 Ответить
Сеня, так почему ты не в Израиле? Ненавидишь соплеменников?
20.10.2023 13:50 Ответить
в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today
Хіба у РТ є прямі включення?
20.10.2023 11:42 Ответить
то ізраїльтяни, брати нам?
пійду шукати кашерну горілку. та приготую фаршмак.
увечері обов'язково, зайду до сусіда яши.
20.10.2023 11:44 Ответить
😁😊👍
20.10.2023 12:31 Ответить
дураки всегда получают результат противоположный задуманному.
20.10.2023 11:56 Ответить
Вейтман красавец, Украина получит такие технологии и оружие, что кацапы начнуть жрать кошерную пищу
20.10.2023 12:25 Ответить
нєнє. у вигрібних ямах нема кошерної їжі. як не шукай, не знайдеш.
20.10.2023 12:55 Ответить
Израиль таки сделает Парашке обрезание по самые яйца!
Для этого у него хватит ресурсов, и не только в Израиле!
20.10.2023 13:15 Ответить
Розумію, зараз зброя самому Ізраїлю потрібна. То хоча б дали дозвіл на реекспорт зброї з інших країн.
20.10.2023 13:34 Ответить
Самое смешное, что кацапские нацисты и ответить не могут. Если начнут отрицать помощь врагам Израиля - им напомнят приему лидеров Хамас у Лаврова и помощь Ирану и много чего еще. А если начнут обвинять евреев в нацизме (как это любят делать русские нацисты), то тут у них будет как раз эффект с точностью до наоборот, поскольку эту туфту даже в Латинской Америке не купят.
20.10.2023 13:37 Ответить
Замість відкриття другого фронту на сході з відтоком воєнних ресурсів від України, московія отримала цілком протилежний результат. Тепер варто очікувати вирішення проблем із дронами та антидронової боротьби в України, можливо й набагато більше.
20.10.2023 16:32 Ответить
Цей чоловік , ймовірно, сказав про те , що московитам не варто розраховувати спокусити гешефтом тих , кого вони вважали здатним за копійку вдавитись. Гм...хто б міг подумати.
20.10.2023 21:56 Ответить
это один трындеж. Ничем они нам не помогут. Или это уже будут не евреи
22.10.2023 00:04 Ответить
 
 