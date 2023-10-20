"Россия за все заплатит! Сделаем так, что Украина победит", – соратник Нетаньяху Вейтман пригрозил россиянам в эфире RT. ВИДЕО

Один из лидеров провластной партии Израиля "Ликуд" Амир Вейтман пригрозил России за поддержку ХАМАС и Ирана.

Он сделал это в эфире российского пропагандистского канала Russia Today, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я понимаю, что вы на российской зарплате, я понимаю, что это российская пропаганда, но вам нужно быть очень осторожными. Потому что вот что я вам скажу: мы завершим эту работу, мы победим, потому что мы сильнее. После этого Россия заплатит, поверьте мне, Россия заплатит. Россия поддерживает врагов Израиля. Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид против нас", - сказал Вейтман.

Ведущий переспросил, действительно ли он подразумевает Москву. Вейтман ответил утвердительно.

"Теперь послушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну, это займет время, но мы выиграем, а после этого не забудем того, что вы делаете. Мы придем и сделаем так, что Украина победит. Мы сделаем так, что вы заплатите за то, что вы сделали - вы как Россия, вы как враги Израиля, и вы как люди, которые сейчас делают все возможное, чтобы поддержать геноцид евреев в Израиле. Мы не забудем, запомните в точности, что я вам говорю. Вы заплатите", – резюмировал он.

