"Росія за все заплатить! Зробимо так, що Україна переможе", - соратник Нетаньяху Вейтман пригрозив росіянам в ефірі RT. ВIДЕО
Один із лідерів провладної партії Ізраїлю "Лікуд" Амір Вейтман пригрозив Росії за підтримку ХАМАС та Ірану.
Він зробив це в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я розумію, що ви на російській зарплаті, я розумію, що це російська пропаганда, але вам потрібно бути дуже обережними. Тому що ось, що я вам скажу: ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас", - сказав Вейтман.
Ведучий перепитав, чи дісно він має на увазі Москву. Вейтман відповів ствердно.
"Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили, ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю, І ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам говорю. Ви заплатите", - резюмував він.
як у мультику про котиків, яких тітка посилала накуй,
пики хата не згоріла...
В нынешней ситуации подход "а я же Вам говорил, а теперь я на вас обиделся, мы в разных песочницах" - он же будет неконструктивен.
Одумался Израиль сейчас - жаль, что не раньше, но всё равно хорошо, что появляется у нас такой союзник. Даже если это союзничество временное и связанное не с их переживанием за нас, а с их желанием отомстить - нам всё равно это очень и очень хорошо.
А щодо Ізраїлю, то там існує потужне лоббі, що обстоює думку родового антисемітизму українців. Про те, що чорні сотні - це породження імперської московії, там не ******* згадувати.
Двоим грести всегда легче, если решили плыть в одном направлении....
А то буде як з зеленим лідором.
Очікування - епоха справедливості та процвітання
Реальність - війна, тоталітаризм, злидні...
на Господа i ЗСУ! 🙏🙏🙏
Чи може він був зайнятий іншими справами, не догледів та не встиг зупинити цю війну?
Де українці майже як євреї під час другою світової
Але у уряда Ізраїлю повилазило... нічого не бачуть та продовжують обійми з ********* нацистами (росія).
Але я знаю що багато громадян Ізраїлю допомагають українцям. І за це їм велика подяка.
Нам не дано зрозуміти плани та дії Господа!Просто ТРЕБА ЙОМУ ДОВIРЯТИ! Ми відійшли від Бога, грішимо і не каємося... Це Господь у 2019 р. обрав зеленського?! А зараз наслiдки вибору
"мудрого" нарIду...
"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.
9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших."🙏🙏🙏
Бiблiя Iсаiя 55
якщо щось добре - то це Бог.
Якщо погане - сам винен.
Досить вже сподіватися на якісь найвищі та перкладати відповідальність на якісь найвищі сили.
Не побачили? Чи прийняли бажане за дійсне?
Він покликав його додому і попередив брата, щоб більше тато його не бачив у цій компанії... Минуло трохи часу і тато знову побачив брата з ними. Прийшов брат додому і батько ременем так відходив дупу, що брат тиждень не ходив на заняття в технікум і не міг сидіти... А далі сталося ось що-поруч із нашим будинком був телефон-автомат і ввечері до нього підійшов зателефонувати молодий прокурор, який тільки приїхав у наше місто та ця компанія ВБИЛА його. Вбивць швидко знайшли і посадили... Так ось про що я-дупа брата зажила, а долю його і життя тато не дав йому собi зіпсувати. Земні батьки піклуються про наше земне життя і тіло, а Батько Небесний про нашу душу і де ми проведемо Вічність! Береже вас Господь!
Соловйов - типовий "професійний єврей"!
Только ми тут на раше настоящие хорошие евреи 😂
Will (владимирович)
Pay (путин)
Природа любит жестко пошутить....
- Так я это..(Израиль)
- Теперь как я)))
Хіба у РТ є прямі включення?
пійду шукати кашерну горілку. та приготую фаршмак.
увечері обов'язково, зайду до сусіда яши.
Для этого у него хватит ресурсов, и не только в Израиле!