"Росія за все заплатить! Зробимо так, що Україна переможе", - соратник Нетаньяху Вейтман пригрозив росіянам в ефірі RT. ВIДЕО

Один із лідерів провладної партії Ізраїлю "Лікуд" Амір Вейтман пригрозив Росії за підтримку ХАМАС та Ірану.

Він зробив це в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що ви на російській зарплаті, я розумію, що це російська пропаганда, але вам потрібно бути дуже обережними. Тому що ось, що я вам скажу: ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас", - сказав Вейтман.

Ведучий перепитав, чи дісно він має на увазі Москву. Вейтман відповів ствердно.

"Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили, ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю, І ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам говорю. Ви заплатите", - резюмував він.

