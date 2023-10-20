УКР
"Росія за все заплатить! Зробимо так, що Україна переможе", - соратник Нетаньяху Вейтман пригрозив росіянам в ефірі RT. ВIДЕО

Один із лідерів провладної партії Ізраїлю "Лікуд" Амір Вейтман пригрозив Росії за підтримку ХАМАС та Ірану.

Він зробив це в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що ви на російській зарплаті, я розумію, що це російська пропаганда, але вам потрібно бути дуже обережними. Тому що ось, що я вам скажу: ми завершимо цю роботу, ми переможемо, тому що ми сильніші. Після цього Росія заплатить, повірте мені, Росія заплатить. Росія підтримує ворогів Ізраїлю. Росія підтримує нацистів, які хочуть здійснити геноцид проти нас", - сказав Вейтман.

Читайте: США повернуть Ізраїлю дві системи "Залізний купол" для захисту від ворожих ракет, - Reuters

Ведучий перепитав, чи дісно він має на увазі Москву. Вейтман відповів ствердно.

"Тепер послухайте мене дуже уважно: ми покінчимо з цими нацистами, ми виграємо цю війну, це займе час, але ми виграємо, а після цього не забудемо того, що ви робите. Ми прийдемо і зробимо так, що Україна переможе. Ми зробимо так, що ви заплатите за те, що ви зробили, ви як Росія, ви як вороги Ізраїлю, І ви як люди, які зараз роблять все можливе, щоб підтримати геноцид євреїв в Ізраїлі. Ми не забудемо, запам'ятайте в точності, що я вам говорю. Ви заплатите", - резюмував він.

Також читайте: Іран відповість за те, що підтримує РФ та ХАМАС, - Байден

Ізраїль (1818) пропаганда (2850) росія (67259) RT (29)
+47
Щас в запарєбрікє начньуцца взриви скрєпних пєрдаков...
20.10.2023 10:02 Відповісти
+37
А що Їзраїлю заважало зробити це раніше,що заважало підтримати Україну відвернувши,можливо,напад на Ізраїль?!
20.10.2023 10:03 Відповісти
+29
Похоже, что мы с Израилем пересели в одну лодку!
Двоим грести всегда легче, если решили плыть в одном направлении....
20.10.2023 10:06 Відповісти
Щас в запарєбрікє начньуцца взриви скрєпних пєрдаков...
20.10.2023 10:02 Відповісти
Виверження вулканів , з гейзерами
20.10.2023 10:18 Відповісти

20.10.2023 10:43 Відповісти
Прєкрасний тост!
20.10.2023 10:46 Відповісти
Чому? Запоребрік - нацисти, для них це очікувана заява.
20.10.2023 11:38 Відповісти
А що Їзраїлю заважало зробити це раніше,що заважало підтримати Україну відвернувши,можливо,напад на Ізраїль?!
20.10.2023 10:03 Відповісти
Счме це і є тим головним висновком, чи запитанням.
20.10.2023 10:10 Відповісти
Плохо ответы просто искали. Израильтяне сразу сказали что - будем помогать нелетальним так как у нас тут своя война и парашка может вместе с ираном на нас надавить. Вот мы видим как они могут надавить. Почему это сделали если были договорённости и Израиль нам помогал только нелетальным оружием, вот в чем вопрос. Хотя а может не только нелетальным стал помогать и все заверте....
20.10.2023 10:59 Відповісти
дєд на палкє в руках бєні нітаньяхі заважав.
20.10.2023 10:17 Відповісти
Вони робили вигляд що це їх не стосується, і вони нічого не бачать!!!
20.10.2023 10:22 Відповісти
шо там в итальянских окопах? Все издалека тебе наверное видно.
20.10.2023 10:57 Відповісти
Ось дивись, я на Купянському напрямку, але показує що я в окопах Польщі. Це Старлінк)
20.10.2023 11:07 Відповісти
Ти типу закидуєш, немов ти комбат?😁 Старлінк, це штаб батальону. Чи ти канал комбату на крису забиваєш?
20.10.2023 11:40 Відповісти
Якщо ти вважаєш, шо старлінк це опція, яка доступна тільки комбатам, то ти справжній сібіряк. Повідомляю для обмежених - вони стоять майже на кожному ВОПі, хлопці для себе купують іх за потреби. Звичайно, в глубінкє про таке навіть не мріють.
20.10.2023 13:15 Відповісти
Ми купили собі старлінк)))
21.10.2023 20:23 Відповісти
До речі ЗСУшні старлінки показують американські IP))
20.10.2023 11:41 Відповісти
Упс!
20.10.2023 14:54 Відповісти
А ти приїдь і подивись, москалику!!!
20.10.2023 12:18 Відповісти
як у мультику про котиків, яких тітка посилала накуй,
пики хата не згоріла...
20.10.2023 10:30 Відповісти
Боязнь того что рф будет мстить потдерживая исламских террористов.А теперь боятся нечего-атака на Израиль произошла
20.10.2023 10:31 Відповісти
Амір Вейтман- не є одноосібним лідером "влади", там каоліція..., і яка не яка а про-ізраельська, зі своеюполітикою..., можливо хоч тепер щось усвідомлять глибше...
20.10.2023 11:35 Відповісти
То є має назву--трохи пізно всралися,!,
20.10.2023 12:11 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда . . .
В нынешней ситуации подход "а я же Вам говорил, а теперь я на вас обиделся, мы в разных песочницах" - он же будет неконструктивен.
Одумался Израиль сейчас - жаль, что не раньше, но всё равно хорошо, что появляется у нас такой союзник. Даже если это союзничество временное и связанное не с их переживанием за нас, а с их желанием отомстить - нам всё равно это очень и очень хорошо.
20.10.2023 14:35 Відповісти
Что мешало? Думаю окружение ста миллионов арапов, которые с Москвой в десна жахаются. Пытались, надеялись, что если будут тихо сидеть под веником, руснявые не будут натравливать зверей
20.10.2023 14:58 Відповісти
Ага, треба ж якось тепер рятувати "голослівними заявами" рейтинги партії коли допустили таку фатальну свою помилку...
20.10.2023 10:04 Відповісти
Не знаю, как они будут дамбить расею, ведь там вся верхушка ихния мышыбраты-маланцы. Всякие там вротенберги, абрамовичи и другие олигофрены. Как по мне то пустые слова, к сожалению
20.10.2023 10:06 Відповісти
😊 Повірте мені, між собою вони ********* так, що нам і не снилося. Особливо, коли з двох боків свої. Подивіться на ізраїльські вибори. Найкраща риса євреїв - це вміння зібратись разом перед чужим. От в українців того нема.
20.10.2023 10:13 Відповісти
Хотелось бы... Но чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь: политики между собой всегда договорятся..
20.10.2023 10:16 Відповісти
Розумні - так. Але таких мало. На жаль.
20.10.2023 10:23 Відповісти
Як це нема?! Кацапи ж перед вторгненням бачили в Україні роздрай, і думали, що і перед мордою ворога буде те саме. А, якщо говорити назагал, то Україна роз'єднана настільки, наскільки окацаплена. Бо ялових чи антиукраїнських політиків до влади в Україні призводив дуже часто страх "насільствєнной украінізациі". При чому цей страх часто був притаманний і суржикомовним. Саме через їхню розумову обмеженість.
А щодо Ізраїлю, то там існує потужне лоббі, що обстоює думку родового антисемітизму українців. Про те, що чорні сотні - це породження імперської московії, там не ******* згадувати.
20.10.2023 11:04 Відповісти
А у на зато все щири украинцы.
20.10.2023 10:48 Відповісти
НПЗД, КЦП!
20.10.2023 11:16 Відповісти
Вспомните 1917-й, почитайте историю внимательно (особенно до 1917-го), и тогда всё поймёте.
20.10.2023 12:37 Відповісти
В прямом эфире РТ что-то пошло не так
20.10.2023 10:05 Відповісти
Памятайте що у пу є друзі євреї, вони йому скажуть що Вейтман позор єврейського народу.
20.10.2023 10:05 Відповісти
Похоже, что мы с Израилем пересели в одну лодку!
Двоим грести всегда легче, если решили плыть в одном направлении....
20.10.2023 10:06 Відповісти
Але в якийсь момент вони перестрибнуть в іншу лодку. Так що особливо не розраховуйте на них.
А то буде як з зеленим лідором.
Очікування - епоха справедливості та процвітання
Реальність - війна, тоталітаризм, злидні...
20.10.2023 10:21 Відповісти
Ще - узурпація , 💩🤢КАЛОМАРАФОН , МАРАДЕРСТВО на крові , журнашлюхи на підтанцевці жОПи ………
20.10.2023 10:57 Відповісти
Ми не розраховуем на них... У нас вiра та надiя
на Господа i ЗСУ! 🙏🙏🙏
20.10.2023 12:26 Відповісти
На якого саме Господа?
20.10.2023 13:09 Відповісти
Чи правильно я розумію, що ця війна, смерті, руйнування це такий план Господа, що зробити нас сильнішими та підготувати до якоїсь найвищої цілі?
Чи може він був зайнятий іншими справами, не догледів та не встиг зупинити цю війну?
20.10.2023 13:14 Відповісти
Не дай бог. Эти только под себя гребут. Сойдем с этой лодки голые и босые.
20.10.2023 10:47 Відповісти
Кто такие эти? Может подскажите где они больше под себя гребли в концентрационном лагере Маутхаузен-Гузен или Дахау???
20.10.2023 13:04 Відповісти
У війні України проти росії.
Де українці майже як євреї під час другою світової
Але у уряда Ізраїлю повилазило... нічого не бачуть та продовжують обійми з ********* нацистами (росія).
Але я знаю що багато громадян Ізраїлю допомагають українцям. І за це їм велика подяка.
20.10.2023 13:21 Відповісти
Ваш комент за Господа заспамили, тому я вiдповiдь пишу тут...

Нам не дано зрозуміти плани та дії Господа!Просто ТРЕБА ЙОМУ ДОВIРЯТИ! Ми відійшли від Бога, грішимо і не каємося... Це Господь у 2019 р. обрав зеленського?! А зараз наслiдки вибору
"мудрого" нарIду...

"8.Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь.

9.Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших."🙏🙏🙏
Бiблiя Iсаiя 55
21.10.2023 11:13 Відповісти
Звісно,
якщо щось добре - то це Бог.
Якщо погане - сам винен.
Досить вже сподіватися на якісь найвищі та перкладати відповідальність на якісь найвищі сили.
21.10.2023 12:14 Відповісти
Мій комент про Гсспода ніхто не заспамив. Його видно і можна відповісти.
Не побачили? Чи прийняли бажане за дійсне?
21.10.2023 12:23 Відповісти
Дякую за комент. А я про вас згадувала, розмірковуючи про ваші слова... Розповім про нашу родину. У нас із братом був ********, але й суворий батько. Ця подія сталася у 70 роках-брату було років 16-17. Ось одного разу батько, а він був фронтовиком - у 18 років пішов на фронт і дуже добре знався на людях, повертався пізно з роботи і побачив брата в поганій компанії.

Він покликав його додому і попередив брата, щоб більше тато його не бачив у цій компанії... Минуло трохи часу і тато знову побачив брата з ними. Прийшов брат додому і батько ременем так відходив дупу, що брат тиждень не ходив на заняття в технікум і не міг сидіти... А далі сталося ось що-поруч із нашим будинком був телефон-автомат і ввечері до нього підійшов зателефонувати молодий прокурор, який тільки приїхав у наше місто та ця компанія ВБИЛА його. Вбивць швидко знайшли і посадили... Так ось про що я-дупа брата зажила, а долю його і життя тато не дав йому собi зіпсувати. Земні батьки піклуються про наше земне життя і тіло, а Батько Небесний про нашу душу і де ми проведемо Вічність! Береже вас Господь!
22.10.2023 16:11 Відповісти
Вы еще испанскую инквизицию вспомните. Вечно гонимые, солнцем палимые. А за Дахау до сих пор Германию ошкуривают, 80 лет прошло, а все мало.
20.10.2023 15:17 Відповісти
Сколько бы не прошло и сколько как вы говорите ошкуривает Германия не возможно возместить потерю близких и откуда такая у вас злость на этот народ что они вам сделали плохого???
20.10.2023 15:39 Відповісти
Отвечу. Мой близкий человек умирал от рака. Чтобы его спасти приходилось продавать вещи из дому. Его еврейские родственники- мама с папой очень горевали. Но денег на лечение не дали, ни копейки. Несколько лет мы боролись, но чуда не случилось. А у родителей, как оказалось, была оч. крупная сумма- несколько десятков ты. долларов. И это был их единственный ребенок. Единственный, ****!
20.10.2023 17:29 Відповісти
украинцы там тоже были, и не мало. Варежки только не догадались открыть, что они самые несчастные
22.10.2023 00:02 Відповісти
Ага, так ***** і злякалось. Вони кинуть все бабло, щоб знищити єврейську незалежність та єврейський народ. На касапії стара приказка зараз дуже актуальна : "Если в кране нет воды, значит выпили жиды". касапи сплять і бачать як горить Єрусалим, щоб маЦКва стала другою столицею християнства, якщо дістатись до Ізраїля руки короткі.
20.10.2023 10:07 Відповісти
чекаємо на висер соловья що він вже не єврей а мордвін
20.10.2023 10:07 Відповісти
Знаєш чим "професійний єврей" відрізняється від звичайного? (а також християнина буддиста чи мусульманина)? У нього "крайня плоть" пристібається на "блискавку" Коли йому вигідно - він і сало їсть А коли треба - він відстібує "шкурку" і кричить про те що "евреев ущемляют!"
Соловйов - типовий "професійний єврей"!
20.10.2023 10:20 Відповісти
Ага.. Натуральний мардвін, на фсю мацкву такой адин..)))
20.10.2023 10:21 Відповісти
В ефірі був "позор єврейського народа", "євронацист" 😕

Только ми тут на раше настоящие хорошие евреи 😂
20.10.2023 10:28 Відповісти
20.10.2023 10:38 Відповісти
Щось це менi нагадує...
20.10.2023 12:29 Відповісти
расія до кінця свого існування за свої злодійства не разрахуєтся
20.10.2023 10:14 Відповісти
О, как заговорили, когда самих прижало
20.10.2023 10:14 Відповісти
чекайте сьогодні твіт в телеграмі алкаша мідвєдєва про ядерний пєпєл над ізраілєм та скачання машки алкашки про визвемо посла
20.10.2023 10:17 Відповісти
Ой скорішеб...
20.10.2023 10:17 Відповісти
Московити отримали ще одного ворога!!! Побачимо що Ізраїль нам запропонує!!!!
20.10.2023 10:24 Відповісти
Сподіваюсь він змусить за все заплатити не тільки росію, а згодом і ізраїльських ************** і можливо серед них виявиться і Натаньяху.
20.10.2023 10:31 Відповісти
Натанияху по любому не жилец. В политическом смысле, конечно. После войны его выкинут из кресла, без вариантов. Эпический ***** с хамасом, плюс ещё погибнут сотни, если не тысячи солдат в газе, когда начнётся наземная операция. В Израиле за такое не прощают, одна бывшая киевлянка могла бы подтвердить, если б была жива ещё
20.10.2023 15:05 Відповісти
тю, а я думаю чого це сьогодні так потепліло. то на раіссє пердаки горять.
20.10.2023 10:41 Відповісти
Ой, а что случилось? Уже с Путей в десна не долбитесь? Как в жопу жареный петух клюнул, так в мозгах и прояснилось.
20.10.2023 10:45 Відповісти
чий "жарений пєтух " ?? роССійський ?? Тоді усе логічно - образа на обман і зраду.
20.10.2023 11:21 Відповісти
20.10.2023 10:49 Відповісти
We (владимир)
Will (владимирович)
Pay (путин)
Природа любит жестко пошутить....
20.10.2023 11:07 Відповісти
- Шо , вигнали?(Украина)
- Так я это..(Израиль)
- Теперь как я)))
20.10.2023 11:07 Відповісти
You SHALL pay the price. Not "WILL"
20.10.2023 11:08 Відповісти
в конесном итоге московию будут пи#дить все.
20.10.2023 11:10 Відповісти
20.10.2023 11:18 Відповісти
Включно з китйозами,,),,там вузькоокі,), ще прозріють,), у яку куйню вляпалися,),
20.10.2023 12:10 Відповісти
Самое печальное то, что когда ***** даст евреям заработать пару-тройку лишних миллиардов баксов - они быстро забудут все и, надев КОЛОРАДСКИЕ ЛЕНТЫ, побегут наперегонки целоваться с ним в ЗАСОС.
20.10.2023 11:23 Відповісти
Але поки що, окрім, системи оповіщення аля рожка шофара, не дали нічого. І та система якось стрьомно звучить, хтось би її перевірив на частоти і таке інше.
20.10.2023 11:33 Відповісти
Хорошая новость. Но пока она означает только одно - Нетаньягу потерял контроль над собственной партией. Его скоро выкинут и будут судить, но пока наше правительство жуликов воров и фанатиков у власти - сложно ожидать перемены политики по отношению к Украине. Потому что у них вообще нет политики - они пришли бюджет дерибанить и диктатуру строить - а приходится воевать. Звучит похоже, правда? Но хорошая новость в том, что их скоро сметут, а Украина и Израиль объективно находятся в одном лагере и должны быть союзниками. Так и будет.
20.10.2023 11:40 Відповісти
Нетаньягу не потерял контроль над собственной партией. Израильская левота, которую ты собой представляешь, потеряла берега. Именно благодаря блевотной левоте, шатающей Израиль уже почти год, хамас так осмелел. Хамас открыто это говорит. И да - НДИ - ФСБ-эшная, прокремлёвская партия "российских соотечественников" существует на деньги кремля.
20.10.2023 12:22 Відповісти
Deutscher Jude - guten Tag.
20.10.2023 12:26 Відповісти
Спам
20.10.2023 12:57 Відповісти
Сеня, так почему ты не в Израиле? Ненавидишь соплеменников?
20.10.2023 13:50 Відповісти
в ефірі російського пропагандистського каналу Russia Today
Хіба у РТ є прямі включення?
20.10.2023 11:42 Відповісти
то ізраїльтяни, брати нам?
пійду шукати кашерну горілку. та приготую фаршмак.
увечері обов'язково, зайду до сусіда яши.
20.10.2023 11:44 Відповісти
😁😊👍
20.10.2023 12:31 Відповісти
дураки всегда получают результат противоположный задуманному.
20.10.2023 11:56 Відповісти
Вейтман красавец, Украина получит такие технологии и оружие, что кацапы начнуть жрать кошерную пищу
20.10.2023 12:25 Відповісти
нєнє. у вигрібних ямах нема кошерної їжі. як не шукай, не знайдеш.
20.10.2023 12:55 Відповісти
Израиль таки сделает Парашке обрезание по самые яйца!
Для этого у него хватит ресурсов, и не только в Израиле!
20.10.2023 13:15 Відповісти
Розумію, зараз зброя самому Ізраїлю потрібна. То хоча б дали дозвіл на реекспорт зброї з інших країн.
20.10.2023 13:34 Відповісти
Самое смешное, что кацапские нацисты и ответить не могут. Если начнут отрицать помощь врагам Израиля - им напомнят приему лидеров Хамас у Лаврова и помощь Ирану и много чего еще. А если начнут обвинять евреев в нацизме (как это любят делать русские нацисты), то тут у них будет как раз эффект с точностью до наоборот, поскольку эту туфту даже в Латинской Америке не купят.
20.10.2023 13:37 Відповісти
Замість відкриття другого фронту на сході з відтоком воєнних ресурсів від України, московія отримала цілком протилежний результат. Тепер варто очікувати вирішення проблем із дронами та антидронової боротьби в України, можливо й набагато більше.
20.10.2023 16:32 Відповісти
Цей чоловік , ймовірно, сказав про те , що московитам не варто розраховувати спокусити гешефтом тих , кого вони вважали здатним за копійку вдавитись. Гм...хто б міг подумати.
20.10.2023 21:56 Відповісти
это один трындеж. Ничем они нам не помогут. Или это уже будут не евреи
22.10.2023 00:04 Відповісти
 
 