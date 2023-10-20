Враг ударил двумя ракетами по школе в Константиновке. ВИДЕО

В результате ночного вражеского удара пострадала школа в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

"Мишенью российских террористических войск снова стала школа в Константиновке. До вторжения это заведение работало по стандартам "Новой украинской школы", имело современное оборудование. Здесь обучалось 650 учеников и работало 50 учителей. В сентябре этого года школа отметила юбилей - 50 лет. Но праздников в ней больше не будет - это уже второй удар по этому образовательному заведению, и теперь оно почти полностью разрушено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первый раз школа попала под обстрел еще в прошлом году, а сегодня в полночь в здание попало две ракеты С-300.

Россия в очередной раз демонстрирует свое стремление уничтожить все живое. С начала полномасштабного вторжения разрушены и повреждены 776 учебных заведений. "Оккупанты уничтожают инфраструктуру, образовательные учреждения, жилые дома, но им не сломить дух украинской Донетчины! Победа за нами - враг заплатит за все свои низменные поступки. А мы безусловно отстроим все, что разрушено ракетами оккупантов!" - добавляют в ОВА.

