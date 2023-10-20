УКР
Ворог ударив двома ракетами по школі у Костянтинівці. ВIДЕО

Внаслідок нічного ворожого удару постраждала школа у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

"Мішенню російських терористичних військ знову стала школа у Костянтинівці. До вторгнення цей заклад працював за стандартами "Нової української школи", мав сучасне обладнання. Тут навчалось 650 учнів та працювало 50 вчителів. У вересні цього року школа відзначила ювілей - 50 років. Та свята у ній більше не буде - це вже другий удар по цьому освітньому закладу, і тепер він майже повністю зруйнований", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перший раз школа потрапила під обстріл ще минулого року, а сьогодні опівночі у будівлю влучило дві ракети С-300.

Росія вчергове демонструє своє прагнення знищити все живе. З початку повномасштабного вторгнення зруйновано та пошкоджено 776 закладів освіти. Окупанти нищать інфраструктуру, освітні заклади, житлові будинки, але їм не зламати дух української Донеччини! Перемога за нами - ворог заплатить за всі свої ниці вчинки. А ми безумовно відбудуємо все, що зруйновано ракетами окупантів!", - додають в ОВА. 

Русоріз
20.10.2023 14:58 Відповісти
русафобія аднака, піщерная какая то.
20.10.2023 15:15 Відповісти
Абдрыстовичи опять скажут что не все так адназначна и рашисты проста прамахнулись?
20.10.2023 15:10 Відповісти
В Amnesty International заявили, что запрет демонстраций в поддержку ХАМАСа является посягательством на основы демократии.
20.10.2023 15:58 Відповісти
 
 