Два оккупанта исчезают после прямого попадания боеприпаса. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали двух оккупантов прямым попаданием боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "исчезновение" захватчиков зафиксировал беспилотник. На записи видно, группу из семи оккупантов, идущих по дороге держа дистанцию ​​- шесть попарно, а еще один сзади. Именно в одну из пар и попал снаряд. Остальные бросились наутек. Когда рассеивается дым на записи, разглядеть тел ликвидированных оккупантов не удается.

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