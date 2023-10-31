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Новости Видео Война
14 772 30

Два оккупанта исчезают после прямого попадания боеприпаса. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины ликвидировали двух оккупантов прямым попаданием боеприпаса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "исчезновение" захватчиков зафиксировал беспилотник. На записи видно, группу из семи оккупантов, идущих по дороге держа дистанцию ​​- шесть попарно, а еще один сзади. Именно в одну из пар и попал снаряд. Остальные бросились наутек. Когда рассеивается дым на записи, разглядеть тел ликвидированных оккупантов не удается.

Смотрите: Соловьев хочет отомстить немцам за поставку оружия Украине и обещает новый поход на Берлин: "Придет советский-воин освободитель и Берлин будет гореть!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19633) уничтожение (7212)


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Топ комментарии
+25
А є відео, як зникають хоч би 2 міністри-крадії ?
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31.10.2023 09:53 Ответить
+10
Чим більше,тим краще! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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31.10.2023 09:53 Ответить
+9
Е! Но на их месте вырастают новые, с еще большими карманами.
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31.10.2023 10:46 Ответить
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А є відео, як зникають хоч би 2 міністри-крадії ?
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31.10.2023 09:53 Ответить
Е! Но на их месте вырастают новые, с еще большими карманами.
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31.10.2023 10:46 Ответить
Чим більше,тим краще! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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31.10.2023 09:53 Ответить
Коперфільди куєві
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31.10.2023 09:55 Ответить
Перейшли в стелс режим ...
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31.10.2023 10:40 Ответить
Схоже, там ще пара 300-х..
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31.10.2023 09:55 Ответить
Копперфильды ёптить!
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31.10.2023 09:56 Ответить
магія. але диму забагато, деталей не видно.
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31.10.2023 09:57 Ответить
Коперфільд відпочиває.
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31.10.2023 10:07 Ответить
Пісня для загиблих.
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31.10.2023 10:01 Ответить
Де касап??
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31.10.2023 10:04 Ответить
Який кацап? Молекули національності не мають.
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31.10.2023 10:09 Ответить
Приспів:

C [G]
І москаля нема!
F [C] C [G]
Немає москаля!
F [C] C [G]
Немає ні*** вопше,
G [D]
Сама сира земля!
C [G]
Працює артилерія,
F [C] C [G]
Ї**шать пацани,
F [C] C [G]
Одним кацапом менше,
G [D] C [G]
А вторий нас*** в штани...
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31.10.2023 10:17 Ответить
Да не арта это была, петарду кто-то бросил
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31.10.2023 11:05 Ответить
мулька
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31.10.2023 10:24 Ответить
Абыдна, да?))
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31.10.2023 10:26 Ответить
.....СААБЩІ СВАЄЙ НЄВЄСТЄ , чта вєрнєшся груZом 200 ....
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31.10.2023 10:29 Ответить
Якийсь ********* не дуже потужний, інші собі далі спокійно пішли.
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31.10.2023 10:36 Ответить
не зникають...лежать на дорозі два тєла..
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31.10.2023 10:37 Ответить
Точніше зникають з життя їхні гнилі душі, а от туші їх якраз лежать - обабіч дороги.
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31.10.2023 10:40 Ответить
Тетушке ничего не говорите. Скажите, дескать, дематерилизовался Алешенька…("Формула любви")
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31.10.2023 10:43 Ответить
анігіляція...
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31.10.2023 10:51 Ответить
ані на геляку ?
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31.10.2023 10:59 Ответить
у Кабздона никогда не было такой аудитории как 300 000
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31.10.2023 10:58 Ответить
а як інші два живі та ще й на ногах
там би мав бути лего набір
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31.10.2023 11:12 Ответить
жо поцарапало
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31.10.2023 11:15 Ответить
мабуть одразу в "рай" х.йла
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31.10.2023 11:36 Ответить
Ну, какие-то части от них, конечно, отлетели. А так-то оба трупа на видео наличествуют. Один отбросило к краю дороги, другой лежит там же, где стоял. На последнем кадре видно обоих.
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31.10.2023 11:38 Ответить
,,нас там нет"
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31.10.2023 11:47 Ответить
Пораскінулі мозгамі !
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31.10.2023 16:39 Ответить
 
 