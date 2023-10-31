Два оккупанта исчезают после прямого попадания боеприпаса. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины ликвидировали двух оккупантов прямым попаданием боеприпаса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "исчезновение" захватчиков зафиксировал беспилотник. На записи видно, группу из семи оккупантов, идущих по дороге держа дистанцию - шесть попарно, а еще один сзади. Именно в одну из пар и попал снаряд. Остальные бросились наутек. Когда рассеивается дым на записи, разглядеть тел ликвидированных оккупантов не удается.
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+25 Colt
показать весь комментарий31.10.2023 09:53 Ответить Ссылка
+10 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий31.10.2023 09:53 Ответить Ссылка
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показать весь комментарий31.10.2023 10:46 Ответить Ссылка
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C [G]
І москаля нема!
F [C] C [G]
Немає москаля!
F [C] C [G]
Немає ні*** вопше,
G [D]
Сама сира земля!
C [G]
Працює артилерія,
F [C] C [G]
Ї**шать пацани,
F [C] C [G]
Одним кацапом менше,
G [D] C [G]
А вторий нас*** в штани...
там би мав бути лего набір