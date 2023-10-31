Два окупанти зникають після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни ліквідували двох окупантів прямим влучанням боєприпасу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "зникнення" загарбників зафіксував безпілотник. На записі видно, групу із семи окупантів, які йдуть дорогою тримаючи дистанцію - шестеро попарно, а ще один позаду. Саме в одну із пар і влучив снаряд. Інші кинулися навтьоки. Коли розвіюється дим на записі, то розгледіти тіл ліквідованих окупантів не вдається.
Топ коментарі
+25 Colt
показати весь коментар31.10.2023 09:53 Відповісти Посилання
+10 ПравдаЛюбка
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+9 Wlad West
показати весь коментар31.10.2023 10:46 Відповісти Посилання
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C [G]
І москаля нема!
F [C] C [G]
Немає москаля!
F [C] C [G]
Немає ні*** вопше,
G [D]
Сама сира земля!
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Працює артилерія,
F [C] C [G]
Ї**шать пацани,
F [C] C [G]
Одним кацапом менше,
G [D] C [G]
А вторий нас*** в штани...
там би мав бути лего набір