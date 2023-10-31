УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15797 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 772 30

Два окупанти зникають після прямого влучання боєприпасу. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ліквідували двох окупантів прямим влучанням боєприпасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "зникнення" загарбників зафіксував безпілотник. На записі видно, групу із семи окупантів, які йдуть дорогою тримаючи дистанцію - шестеро попарно, а ще один позаду. Саме в одну із пар і влучив снаряд. Інші кинулися навтьоки. Коли розвіюється дим на записі, то розгледіти тіл ліквідованих окупантів не вдається.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 300 810 осіб (+870 за добу), 5211 танків, 7227 артсистем, 9804 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17784) знищення (7525)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
А є відео, як зникають хоч би 2 міністри-крадії ?
показати весь коментар
31.10.2023 09:53 Відповісти
+10
Чим більше,тим краще! Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
31.10.2023 09:53 Відповісти
+9
Е! Но на их месте вырастают новые, с еще большими карманами.
показати весь коментар
31.10.2023 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А є відео, як зникають хоч би 2 міністри-крадії ?
показати весь коментар
31.10.2023 09:53 Відповісти
Е! Но на их месте вырастают новые, с еще большими карманами.
показати весь коментар
31.10.2023 10:46 Відповісти
Чим більше,тим краще! Слава ЗСУ! Слава Україні!
показати весь коментар
31.10.2023 09:53 Відповісти
Коперфільди куєві
показати весь коментар
31.10.2023 09:55 Відповісти
Перейшли в стелс режим ...
показати весь коментар
31.10.2023 10:40 Відповісти
Схоже, там ще пара 300-х..
показати весь коментар
31.10.2023 09:55 Відповісти
Копперфильды ёптить!
показати весь коментар
31.10.2023 09:56 Відповісти
магія. але диму забагато, деталей не видно.
показати весь коментар
31.10.2023 09:57 Відповісти
Коперфільд відпочиває.
показати весь коментар
31.10.2023 10:07 Відповісти
Пісня для загиблих.
показати весь коментар
31.10.2023 10:01 Відповісти
Де касап??
показати весь коментар
31.10.2023 10:04 Відповісти
Який кацап? Молекули національності не мають.
показати весь коментар
31.10.2023 10:09 Відповісти
Приспів:

C [G]
І москаля нема!
F [C] C [G]
Немає москаля!
F [C] C [G]
Немає ні*** вопше,
G [D]
Сама сира земля!
C [G]
Працює артилерія,
F [C] C [G]
Ї**шать пацани,
F [C] C [G]
Одним кацапом менше,
G [D] C [G]
А вторий нас*** в штани...
показати весь коментар
31.10.2023 10:17 Відповісти
Да не арта это была, петарду кто-то бросил
показати весь коментар
31.10.2023 11:05 Відповісти
мулька
показати весь коментар
31.10.2023 10:24 Відповісти
Абыдна, да?))
показати весь коментар
31.10.2023 10:26 Відповісти
.....СААБЩІ СВАЄЙ НЄВЄСТЄ , чта вєрнєшся груZом 200 ....
показати весь коментар
31.10.2023 10:29 Відповісти
Якийсь ********* не дуже потужний, інші собі далі спокійно пішли.
показати весь коментар
31.10.2023 10:36 Відповісти
не зникають...лежать на дорозі два тєла..
показати весь коментар
31.10.2023 10:37 Відповісти
Точніше зникають з життя їхні гнилі душі, а от туші їх якраз лежать - обабіч дороги.
показати весь коментар
31.10.2023 10:40 Відповісти
Тетушке ничего не говорите. Скажите, дескать, дематерилизовался Алешенька…("Формула любви")
показати весь коментар
31.10.2023 10:43 Відповісти
анігіляція...
показати весь коментар
31.10.2023 10:51 Відповісти
ані на геляку ?
показати весь коментар
31.10.2023 10:59 Відповісти
у Кабздона никогда не было такой аудитории как 300 000
показати весь коментар
31.10.2023 10:58 Відповісти
а як інші два живі та ще й на ногах
там би мав бути лего набір
показати весь коментар
31.10.2023 11:12 Відповісти
жо поцарапало
показати весь коментар
31.10.2023 11:15 Відповісти
мабуть одразу в "рай" х.йла
показати весь коментар
31.10.2023 11:36 Відповісти
Ну, какие-то части от них, конечно, отлетели. А так-то оба трупа на видео наличествуют. Один отбросило к краю дороги, другой лежит там же, где стоял. На последнем кадре видно обоих.
показати весь коментар
31.10.2023 11:38 Відповісти
,,нас там нет"
показати весь коментар
31.10.2023 11:47 Відповісти
Пораскінулі мозгамі !
показати весь коментар
31.10.2023 16:39 Відповісти
 
 