Священник московской церкви отправлял уклонистов за границу за $7500. ВИДЕО

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении священнику Украинской православной церкви Московского патриархата и двум его сообщникам в организации переправки военнообязанных через государственную границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным следствия, подозреваемые наладили "бизнес" путем организации незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу. Желающих покинуть страну подыскивали через Интернет и знакомых.

К организации схемы причастен священнослужитель одного из одесских храмов УПЦ МП, который подыскивал военнообязанных, частный врач, консультировавший о якобы наличии диагнозов и заболеваний призывников, а также исполнитель, непосредственно осуществлявший переправку лиц.

Подозреваемые инструктировали беглецов и координировали их действия, а также обеспечивали пакетом документов для беспрепятственного выезда из Украины, в частности, справками военно-врачебной комиссии о непригодности по состоянию здоровья к прохождению военной службы и временными удостоверениями военнообязанного.

Стоимость такой услуги фигуранты оценивали в 7500 долларов с одного человека.

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