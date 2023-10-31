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Священник московской церкви отправлял уклонистов за границу за $7500. ВИДЕО

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении священнику Украинской православной церкви Московского патриархата и двум его сообщникам в организации переправки военнообязанных через государственную границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным следствия, подозреваемые наладили "бизнес" путем организации незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу. Желающих покинуть страну подыскивали через Интернет и знакомых.

К организации схемы причастен священнослужитель одного из одесских храмов УПЦ МП, который подыскивал военнообязанных, частный врач, консультировавший о якобы наличии диагнозов и заболеваний призывников, а также исполнитель, непосредственно осуществлявший переправку лиц.

Подозреваемые инструктировали беглецов и координировали их действия, а также обеспечивали пакетом документов для беспрепятственного выезда из Украины, в частности, справками военно-врачебной комиссии о непригодности по состоянию здоровья к прохождению военной службы и временными удостоверениями военнообязанного.

Стоимость такой услуги фигуранты оценивали в 7500 долларов с одного человека.

Смотрите также: Организатор банды на Одесчине хотел "прорвать" границу и вывезти уклонистов в оккупированное Приднестровье, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6570) священник (228) уклонисты (921)


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Топ комментарии
+6
- «Мы скоро заживем иначе, писал отец Федор. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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31.10.2023 17:25 Ответить
+5
Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далайламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа.

- Я сам склонен к обману и шантажу, - говорил он, - сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.
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31.10.2023 17:31 Ответить
+4
Только не надо чесать, что именно он был главный в схеме. Главный - это как минимум погранец, на второй позиции врачи (хотя этих можно и переставить).
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31.10.2023 17:25 Ответить
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Только не надо чесать, что именно он был главный в схеме. Главный - это как минимум погранец, на второй позиции врачи (хотя этих можно и переставить).
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31.10.2023 17:25 Ответить
погранец из кацапского прихода
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31.10.2023 19:39 Ответить
- «Мы скоро заживем иначе, писал отец Федор. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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31.10.2023 17:25 Ответить
Священники своїми діями підривають довіру до церкви
Тому можливо у священників ще більше гріхів ніж у звичайної людини і пішли замолювати гріхи
Краще взагалі заборонили б московський патріархат в Україні оскільки це ворожа для України церква
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31.10.2023 17:28 Ответить
Священики інших конфесій не набагато кращі...можливо , трішки, але не кардинально...
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31.10.2023 17:42 Ответить
Давай тіко не *****!
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31.10.2023 21:45 Ответить
Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далайламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа.

- Я сам склонен к обману и шантажу, - говорил он, - сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.
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31.10.2023 17:31 Ответить
Cкільки свічок міг би накупити во здравіє Кирила і Путіна!
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31.10.2023 17:34 Ответить
Ще по "божєскі" , як Зе почав "боротися" з корупцією такса піднялась до 10000+$ .....
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31.10.2023 17:35 Ответить
Не можна чіпати російську церкву в Україні, бо це реальні голоси за Боневтіка і у 2019 році і на майбутніх виборах.
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31.10.2023 17:36 Ответить
Та , і в пцу і в угкц тих голосів більше ніж достатньо(((
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31.10.2023 17:44 Ответить
Так, але в Російській церкві в Україні голоси були виключно за проросійсько-совкового кандидата.
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31.10.2023 19:00 Ответить
Гроші - це гріх! Та ще й сатанинські, американські! Батюшка піддався спокусі, ось супостати його і пов'язали!
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31.10.2023 17:40 Ответить
А кажуть наш народєц бідний, а 7 тисч.далярів запросто з кармашка!
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31.10.2023 17:43 Ответить
******** але не патріот параші...
мав би задарма відправляти
аби лиш не воювалию
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31.10.2023 17:47 Ответить
лучше бы эти уклонисты свои деньги легально на всу перечисляли, всё равно не вояки.
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31.10.2023 18:07 Ответить
Хорошая схема! Почему бы СБУ не организовать аналогичную? Находят желающего заплатить 7500, получают деньги, имитируют поездку с "документами" к границе, а потом под белы рученьки отправляют на передовую.
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31.10.2023 18:11 Ответить
На путь истинный можно и за баксы направлять.
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31.10.2023 18:42 Ответить
відпускав грішників
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31.10.2023 20:44 Ответить
Не божеска ціна якась
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31.10.2023 21:05 Ответить
Йому ж приходиться "відстьогувати" вишестоящєму начальству - Сатані, або навіть самому патріарху Кирилу!
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02.11.2023 13:21 Ответить
 
 