Священник московской церкви отправлял уклонистов за границу за $7500. ВИДЕО
В Одессе правоохранители сообщили о подозрении священнику Украинской православной церкви Московского патриархата и двум его сообщникам в организации переправки военнообязанных через государственную границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по данным следствия, подозреваемые наладили "бизнес" путем организации незаконной переправки военнообязанных граждан через госграницу. Желающих покинуть страну подыскивали через Интернет и знакомых.
К организации схемы причастен священнослужитель одного из одесских храмов УПЦ МП, который подыскивал военнообязанных, частный врач, консультировавший о якобы наличии диагнозов и заболеваний призывников, а также исполнитель, непосредственно осуществлявший переправку лиц.
Подозреваемые инструктировали беглецов и координировали их действия, а также обеспечивали пакетом документов для беспрепятственного выезда из Украины, в частности, справками военно-врачебной комиссии о непригодности по состоянию здоровья к прохождению военной службы и временными удостоверениями военнообязанного.
Стоимость такой услуги фигуранты оценивали в 7500 долларов с одного человека.
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Тому можливо у священників ще більше гріхів ніж у звичайної людини і пішли замолювати гріхи
Краще взагалі заборонили б московський патріархат в Україні оскільки це ворожа для України церква
- Я сам склонен к обману и шантажу, - говорил он, - сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.
мав би задарма відправляти
аби лиш не воювалию