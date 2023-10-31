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Священник московської церкви відправляв ухилянтів за кордон за $7500. ВIДЕО

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру священнику Української православної церкви Московського патріархату та двом його спільникам в організації переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними слідства, підозрювані налагодили "бізнес" шляхом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон. Охочих залишити країну підшукували через Інтернет та знайомих.

До організації схеми причетний священнослужитель одного з одеських храмів УПЦ МП, який підшукував військовозобов'язаних, приватний лікар, який консультував щодо начебто наявності діагнозів та захворювань призовників, а також виконавець, який безпосередньо здійснював переправлення осіб.

Підозрювані інструктували втікачів та координували їхні дії, а також забезпечували пакетом документів для безперешкодного виїзду з України, зокрема довідками військово-лікарської комісії про непридатність за станом здоров’я до проходження військової служби та тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного.

Вартість такої послуги фігуранти оцінювали у 7500 доларів з однієї особи.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) священник (159) ухилянти (988)


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Топ коментарі
+6
- «Мы скоро заживем иначе, писал отец Федор. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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31.10.2023 17:25 Відповісти
+5
Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далайламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа.

- Я сам склонен к обману и шантажу, - говорил он, - сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.
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31.10.2023 17:31 Відповісти
+4
Только не надо чесать, что именно он был главный в схеме. Главный - это как минимум погранец, на второй позиции врачи (хотя этих можно и переставить).
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31.10.2023 17:25 Відповісти
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Только не надо чесать, что именно он был главный в схеме. Главный - это как минимум погранец, на второй позиции врачи (хотя этих можно и переставить).
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31.10.2023 17:25 Відповісти
погранец из кацапского прихода
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31.10.2023 19:39 Відповісти
- «Мы скоро заживем иначе, писал отец Федор. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое‑что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить, да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.» (с)
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31.10.2023 17:25 Відповісти
Священники своїми діями підривають довіру до церкви
Тому можливо у священників ще більше гріхів ніж у звичайної людини і пішли замолювати гріхи
Краще взагалі заборонили б московський патріархат в Україні оскільки це ворожа для України церква
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31.10.2023 17:28 Відповісти
Священики інших конфесій не набагато кращі...можливо , трішки, але не кардинально...
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31.10.2023 17:42 Відповісти
Давай тіко не *****!
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31.10.2023 21:45 Відповісти
Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далайламам, попам, муэдзинам, шаманам и прочим служителям культа.

- Я сам склонен к обману и шантажу, - говорил он, - сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.
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31.10.2023 17:31 Відповісти
Cкільки свічок міг би накупити во здравіє Кирила і Путіна!
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31.10.2023 17:34 Відповісти
Ще по "божєскі" , як Зе почав "боротися" з корупцією такса піднялась до 10000+$ .....
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31.10.2023 17:35 Відповісти
Не можна чіпати російську церкву в Україні, бо це реальні голоси за Боневтіка і у 2019 році і на майбутніх виборах.
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31.10.2023 17:36 Відповісти
Та , і в пцу і в угкц тих голосів більше ніж достатньо(((
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31.10.2023 17:44 Відповісти
Так, але в Російській церкві в Україні голоси були виключно за проросійсько-совкового кандидата.
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31.10.2023 19:00 Відповісти
Гроші - це гріх! Та ще й сатанинські, американські! Батюшка піддався спокусі, ось супостати його і пов'язали!
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31.10.2023 17:40 Відповісти
А кажуть наш народєц бідний, а 7 тисч.далярів запросто з кармашка!
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31.10.2023 17:43 Відповісти
******** але не патріот параші...
мав би задарма відправляти
аби лиш не воювалию
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31.10.2023 17:47 Відповісти
лучше бы эти уклонисты свои деньги легально на всу перечисляли, всё равно не вояки.
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31.10.2023 18:07 Відповісти
Хорошая схема! Почему бы СБУ не организовать аналогичную? Находят желающего заплатить 7500, получают деньги, имитируют поездку с "документами" к границе, а потом под белы рученьки отправляют на передовую.
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31.10.2023 18:11 Відповісти
На путь истинный можно и за баксы направлять.
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31.10.2023 18:42 Відповісти
відпускав грішників
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31.10.2023 20:44 Відповісти
Не божеска ціна якась
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31.10.2023 21:05 Відповісти
Йому ж приходиться "відстьогувати" вишестоящєму начальству - Сатані, або навіть самому патріарху Кирилу!
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02.11.2023 13:21 Відповісти
 
 