Священник московської церкви відправляв ухилянтів за кордон за $7500. ВIДЕО
В Одесі правоохоронці повідомили про підозру священнику Української православної церкви Московського патріархату та двом його спільникам в організації переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними слідства, підозрювані налагодили "бізнес" шляхом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон. Охочих залишити країну підшукували через Інтернет та знайомих.
До організації схеми причетний священнослужитель одного з одеських храмів УПЦ МП, який підшукував військовозобов'язаних, приватний лікар, який консультував щодо начебто наявності діагнозів та захворювань призовників, а також виконавець, який безпосередньо здійснював переправлення осіб.
Підозрювані інструктували втікачів та координували їхні дії, а також забезпечували пакетом документів для безперешкодного виїзду з України, зокрема довідками військово-лікарської комісії про непридатність за станом здоров’я до проходження військової служби та тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного.
Вартість такої послуги фігуранти оцінювали у 7500 доларів з однієї особи.
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Тому можливо у священників ще більше гріхів ніж у звичайної людини і пішли замолювати гріхи
Краще взагалі заборонили б московський патріархат в Україні оскільки це ворожа для України церква
- Я сам склонен к обману и шантажу, - говорил он, - сейчас, например, я занимаюсь выманиванием крупной суммы у одного упрямого гражданина. Но я не сопровождаю своих сомнительных действий ни песнопениями, ни ревом органа, ни глупыми заклинаниями на латинском или церковнославянском языке. И вообще я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков.
мав би задарма відправляти
аби лиш не воювалию