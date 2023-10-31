Священник московської церкви відправляв ухилянтів за кордон за $7500. ВIДЕО

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру священнику Української православної церкви Московського патріархату та двом його спільникам в організації переправлення військовозобов’язаних через державний кордон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними слідства, підозрювані налагодили "бізнес" шляхом організації незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон. Охочих залишити країну підшукували через Інтернет та знайомих.

До організації схеми причетний священнослужитель одного з одеських храмів УПЦ МП, який підшукував військовозобов'язаних, приватний лікар, який консультував щодо начебто наявності діагнозів та захворювань призовників, а також виконавець, який безпосередньо здійснював переправлення осіб.

Підозрювані інструктували втікачів та координували їхні дії, а також забезпечували пакетом документів для безперешкодного виїзду з України, зокрема довідками військово-лікарської комісії про непридатність за станом здоров’я до проходження військової служби та тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаного.

Вартість такої послуги фігуранти оцінювали у 7500 доларів з однієї особи.

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