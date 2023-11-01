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Воины 11-й бригады НГУ ударным дроном уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Воины подразделения БПЛА "Ласточка" 11-й бригады Нацгвардии выследили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" и нанесли по ней удар дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с уничтожением вражеской машины было опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

РСЗО (201) 11-я бригада НГУ имени Михаила Грушевского (7)


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економненько.
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01.11.2023 22:04 Ответить
нужен ретранслятор сигнала в воздухе.
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01.11.2023 22:20 Ответить
Да, если бы ударили на минуту раньше, уродам не пришлось бы выпустить всю очередь ракет по нашим...
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01.11.2023 22:27 Ответить
Вони його виявили тільки по залпу ...
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02.11.2023 09:19 Ответить
 
 