Воины 11-й бригады НГУ ударным дроном уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Воины подразделения БПЛА "Ласточка" 11-й бригады Нацгвардии выследили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" и нанесли по ней удар дроном-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с уничтожением вражеской машины было опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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