Воины 11-й бригады НГУ ударным дроном уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО
Воины подразделения БПЛА "Ласточка" 11-й бригады Нацгвардии выследили вражескую РСЗО БМ-21 "Град" и нанесли по ней удар дроном-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с уничтожением вражеской машины было опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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Urs
показать весь комментарий01.11.2023 22:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий01.11.2023 22:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий01.11.2023 22:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Qq Qqq #455433
показать весь комментарий02.11.2023 09:19 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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